Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Россияне расстреляли пятерых безоружных военнопленных ВСУ

Россияне расстреляли пятерых безоружных военнопленных ВСУ

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 18:59
обновлено: 19:21
Расстрел украинских пленных — россияне убили пятерых украинцев
Украинский военный на фронте. Фото: REUTERS

Российские оккупанты 19 ноября расстреляли пятерых пленных украинских военных в районе Покровска в Донецкой области. Правоохранители начали расследование.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора (ОГП) 22 ноября.

Реклама
Читайте также:

Расстрел украинских пленных в Донецкой области

В ОГП рассказали, что 19 ноября российские войска штурмовали наши позиции вблизи поселка Котлино в Покровском районе. Тогда враг взял в плен пятерых военнослужащих Вооруженных сил Украины. Однако один из оккупантов открыл прицельный огонь по украинским бойцам, убив их, когда они обезоруженные лежали на земле.

Внимание! Фото ниже содержит чувствительный контент 18+

Розстріл українських полонених
Расстрел украинских пленных. Фото: ОГП

"Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Известно, что сейчас проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и причастных к нему военнослужащих России.

В Офисе генпрокурора напомнили, что убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Напомним, 15 ноября омбудсмен заявил о вероятном расстреле двух военных ВСУ. Это случилось в окрестностях Затишья Запорожской области.

Впоследствии появилась информация, что расстрелянных воинов ВСУ, могло быть больше. Происшествие произошло 13 ноября.

ВСУ Донецкая область оккупанты пленные война в Украине расстрел
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации