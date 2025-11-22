Расстрел украинских пленных — россияне убили пятерых украинцев

Украинский военный на фронте. Фото: REUTERS

Российские оккупанты 19 ноября расстреляли пятерых пленных украинских военных в районе Покровска в Донецкой области. Правоохранители начали расследование.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора (ОГП) 22 ноября.

Расстрел украинских пленных в Донецкой области

В ОГП рассказали, что 19 ноября российские войска штурмовали наши позиции вблизи поселка Котлино в Покровском районе. Тогда враг взял в плен пятерых военнослужащих Вооруженных сил Украины. Однако один из оккупантов открыл прицельный огонь по украинским бойцам, убив их, когда они обезоруженные лежали на земле.

Внимание! Фото ниже содержит чувствительный контент 18+

Расстрел украинских пленных. Фото: ОГП

"Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Известно, что сейчас проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и причастных к нему военнослужащих России.

В Офисе генпрокурора напомнили, что убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Напомним, 15 ноября омбудсмен заявил о вероятном расстреле двух военных ВСУ. Это случилось в окрестностях Затишья Запорожской области.

Впоследствии появилась информация, что расстрелянных воинов ВСУ, могло быть больше. Происшествие произошло 13 ноября.