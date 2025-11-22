Видео
Україна
Видео

Оккупанты РФ обходят Гуляйполе — где будет место нового плацдарма

Оккупанты РФ обходят Гуляйполе — где будет место нового плацдарма

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 03:57
обновлено: 02:33
Ровнополье может стать новым плацдармом для дальнейших атак армии РФ — эксперт
Полицейский сбивает FPV-дрон оккупантов РФ во время эвакуации мирных жителей Гуляйполя. Фото: Reuters

Российские оккупанты не имеют достаточных сил и ресурсов для прямого захвата прифронтового Гуляйполя Запорожской области, поэтому пытаются обойти город, сосредоточив усилия на населенных пунктах поблизости. В частности, село Ровнополье может стать новым плацдармом для дальнейших атак армии РФ.

Об этом в комментарии Суспільному сообщил военный аналитик Иван Тимочко.

Ореховское направление "крайне тяжелое" для оккупантов

Иван Тимочко отметил, что нехватка серьезного ресурса заставляет противника менять тактику.

"Серьезного ресурса для атаки на Гуляйполе противник сейчас не имеет, поэтому пытается оккупировать небольшие населенные пункты, которые находятся на пути. Ровнополье связано с Гуляйполем, а значит — противник надеется, что сможет село использовать как направление наступления", — пояснил аналитик.

В то же время, по словам Тимочко, Ореховское направление остается для российских войск "крайне тяжелым". Обе стороны конфликта глубоко закрепились на занятых рубежах, что делает невозможным активные наступательные действия врага.

Аналитик считает, что ценность Ореховского направления для оккупантов заключается лишь в попытке прорваться в сторону Степногорска и Запорожья, или же создать дополнительные направления для соединения сил с теми, которые наступают на Гуляйпольском направлении.

"Понятно, что кроме политического или информационного эффекта, прорываться в сторону Запорожья для них сейчас не является реалистичным", — подчеркнул Тимочко.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники освободили 430 квадратных километров Донецкой области. Потери РФ на этом участке фронта составили более 13 тысяч.

Также Сырский сообщил, что в районе Покровско-Мирноградской агломерации сохраняется высокая активность оккупантов. Однако ВСУ умело и эффективно отражают атаки врага.

ВСУ Запорожская область война в Украине ситуация на фронте
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
