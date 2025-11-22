Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Окупанти РФ обходять Гуляйполе — де буде місце нового плацдарму

Окупанти РФ обходять Гуляйполе — де буде місце нового плацдарму

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 03:57
Оновлено: 02:33
Рівнопілля може стати новим плацдармом для подальших атак армії РФ — експерт
Поліціянт збиває FPV-дрон окупантів РФ під час евакуації мирних мешканців Гуляйполя. Фото: Reuters

Російські окупанти не мають достатніх сил та ресурсів для прямого захоплення прифронтового Гуляйполя Запорізької області, тому намагаються обійти місто, зосередивши зусилля на населених пунктах поблизу. Зокрема, село Рівнопілля може стати новим плацдармом для подальших атак армії РФ.

Про це у коментарі Суспільному повідомив військовий аналітик Іван Тимочко.

Реклама
Читайте також:

Оріхівський напрямок "вкрай важкий" для окупантів

Іван Тимочко зазначив, що нестача серйозного ресурсу змушує противника змінювати тактику.

"Серйозного ресурсу для атаки на Гуляйполе противник нині не має, тому намагається окуповувати невеликі населені пункти, які знаходяться на шляху. Рівнопілля зв’язане з Гуляйполем, а отже — противник сподівається, що зможе село використовувати як напрямок наступу", — пояснив аналітик.

Водночас за словами Тимочка, Оріхівський напрямок залишається для російських військ "вкрай важким". Обидві сторони конфлікту глибоко закріпилися на зайнятих рубежах, що унеможливлює активні наступальні дії ворога.

Аналітик вважає, що цінність Оріхівського напрямку для окупантів полягає лише у спробі прорватись у бік Степногірська та Запоріжжя, або ж створити додаткові напрямки для з’єднання сил з тими, що наступають на Гуляйпільському напрямку.

"Зрозуміло, що окрім політичного чи інформаційного ефекту, прориватись у сторону Запоріжжя для них нині не є реалістичним", — підкреслив Тимочко.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники звільнили 430 квадратних кілометрів Донеччини. Втрати РФ на цій ділянці фронту склали понад 13 тисяч.

Також Сирський повідомив, що у районі Покровсько-Мирноградської агломерації зберігається висока активність окупантів. Однак ЗСУ вміло та ефективно відбивають атаки ворога.

ЗСУ Запорізька область війна в Україні війна ситуація на фронті
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації