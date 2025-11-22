Рівнопілля може стати новим плацдармом для подальших атак армії РФ — експерт

Поліціянт збиває FPV-дрон окупантів РФ під час евакуації мирних мешканців Гуляйполя. Фото: Reuters

Російські окупанти не мають достатніх сил та ресурсів для прямого захоплення прифронтового Гуляйполя Запорізької області, тому намагаються обійти місто, зосередивши зусилля на населених пунктах поблизу. Зокрема, село Рівнопілля може стати новим плацдармом для подальших атак армії РФ.

Про це у коментарі Суспільному повідомив військовий аналітик Іван Тимочко.

Оріхівський напрямок "вкрай важкий" для окупантів

Іван Тимочко зазначив, що нестача серйозного ресурсу змушує противника змінювати тактику.

"Серйозного ресурсу для атаки на Гуляйполе противник нині не має, тому намагається окуповувати невеликі населені пункти, які знаходяться на шляху. Рівнопілля зв’язане з Гуляйполем, а отже — противник сподівається, що зможе село використовувати як напрямок наступу", — пояснив аналітик.

Водночас за словами Тимочка, Оріхівський напрямок залишається для російських військ "вкрай важким". Обидві сторони конфлікту глибоко закріпилися на зайнятих рубежах, що унеможливлює активні наступальні дії ворога.

Аналітик вважає, що цінність Оріхівського напрямку для окупантів полягає лише у спробі прорватись у бік Степногірська та Запоріжжя, або ж створити додаткові напрямки для з’єднання сил з тими, що наступають на Гуляйпільському напрямку.

"Зрозуміло, що окрім політичного чи інформаційного ефекту, прориватись у сторону Запоріжжя для них нині не є реалістичним", — підкреслив Тимочко.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники звільнили 430 квадратних кілометрів Донеччини. Втрати РФ на цій ділянці фронту склали понад 13 тисяч.

Також Сирський повідомив, що у районі Покровсько-Мирноградської агломерації зберігається висока активність окупантів. Однак ЗСУ вміло та ефективно відбивають атаки ворога.