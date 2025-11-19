Відео
Головна Армія Висока активність ворога — Сирський про ситуацію біля Покровська

Висока активність ворога — Сирський про ситуацію біля Покровська

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 23:30
Оновлено: 23:30
Ситуація на фронті — що відбувається на Покровському напрямку
Олександр Сирський з візитом на фронті. Фото: t.me/GeneralStaffZSU

У районі Покровсько-Мирноградської агломерації зберігається висока активність російських окупантів. Однак завдяки чіткій взаємодії та злагодженості наші військові протистоять ворогу на цьому напрямку фронту.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 19 листопада. 

Читайте також:

Ситуація на фронті 19 листопада

Сирський розповів, що Сили оборони продовжують виконувати завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Головнокомандувач здійснив поїздку на фронт та провів нараду з командним складом органів військового управління, військових частин та підрозділів щодо обстановки і дій у визначених смугах.

Ситуація на фронті 19 листопада
Олександр Сирський на фронті. Фото: t.me/GeneralStaffZSU

"Зберігається висока активність противника, протистояти якій допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів", — йдеться у повідомленні.

За словами генерала, під час зустрічі з військовими уточнили результати оборонних, пошуково-ударних та штурмових дій, аби стабілізувати ситуацію та порядок їх виконання надалі. 

Головком наголосив, що головна увага зосереджена на всебічному забезпеченню нашого угруповання. Він віддав необхідні вказівки щодо першочергового постачання додаткових засобів ураження.

Яка ситуація в Покровську
Олександр Сирський під час наради з військовими. Фото: t.me/GeneralStaffZSU

"Працюємо над забезпеченням сталості нашої логістики та вживаємо заходів з метою порушення логістичних шляхів противника. Противника виявляють і знищують як під час спроб пересування, так і у виявлених місцях накопичення", — розповів Олександр Сирський. 

Він додав, що лише за попередні чотири доби на Покровському напрямку загальні втрати окупантів склали 487 осіб, з них безповоротні — 350. Крім того, поповнюється "обмінний фонд" за рахунок полонених російських військових. 

Бої за Покровськ
Скриншот допису Олександра Сирського

Нагадаємо, в Офісу Генерального прокурора повідомляли, що росіяни використовували цивільних як "живий щит" у Покровську. Під удар потрапили чоловік, жінка та дитина 13 років.

Водночас у Європі назвали мотиви Кремля у Покровську. Це показує, що у Кремлі не хочуть закінчення війни. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
