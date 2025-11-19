Ситуация на фронте — что происходит на Покровском направлении

Александр Сырский с визитом на фронте. Фото: t.me/GeneralStaffZSU

В районе Покровско-Мирноградской агломерации сохраняется высокая активность российских оккупантов. Однако благодаря четкому взаимодействию и слаженности наши военные противостоят врагу на этом направлении фронта.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 19 ноября.

Реклама

Читайте также:

Ситуация на фронте 19 ноября

Сырский рассказал, что Силы обороны продолжают выполнять задачи в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Главнокомандующий совершил поездку на фронт и провел совещание с командным составом органов военного управления, воинских частей и подразделений по обстановке и действиям в определенных полосах.

Александр Сырский на фронте. Фото: t.me/GeneralStaffZSU

"Сохраняется высокая активность противника, противостоять которой помогает четкое взаимодействие и слаженность действий наших подразделений", — говорится в сообщении.

По словам генерала, во время встречи с военными уточнили результаты оборонительных, поисково-ударных и штурмовых действий, чтобы стабилизировать ситуацию и порядок их выполнения в дальнейшем.

Главком подчеркнул, что главное внимание сосредоточено на всестороннем обеспечении нашей группировки. Он отдал необходимые указания по первоочередному снабжению дополнительных средств поражения.

Александр Сырский во время совещания с военными. Фото: t.me/GeneralStaffZSU

"Работаем над обеспечением устойчивости нашей логистики и принимаем меры с целью нарушения логистических путей противника. Противника обнаруживают и уничтожают как во время попыток передвижения, так и в выявленных местах накопления", — рассказал Александр Сырский.

Он добавил, что только за предыдущие четверо суток на Покровском направлении общие потери оккупантов составили 487 человек, из них безвозвратные — 350. Кроме того, пополняется "обменный фонд" за счет пленных российских военных.

Скриншот сообщения Александра Сырского

Напомним, в Офисе Генерального прокурора сообщали, что россияне использовали гражданских как "живой щит" в Покровске. Под удар попали мужчина, женщина и ребенок 13 лет.

В то же время в Европе назвали мотивы Кремля в Покровске. Это показывает, что в Кремле не хотят окончания войны.