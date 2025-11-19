Ситуация на фронте — что происходит на Покровском направлении

Высокая активность врага — Сырский о ситуации возле Покровска
В районе Покровско-Мирноградской агломерации сохраняется высокая активность российских оккупантов. Однако благодаря четкому взаимодействию и слаженности наши военные противостоят врагу на этом направлении фронта.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 19 ноября.
Ситуация на фронте 19 ноября
Сырский рассказал, что Силы обороны продолжают выполнять задачи в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Главнокомандующий совершил поездку на фронт и провел совещание с командным составом органов военного управления, воинских частей и подразделений по обстановке и действиям в определенных полосах.
"Сохраняется высокая активность противника, противостоять которой помогает четкое взаимодействие и слаженность действий наших подразделений", — говорится в сообщении.
По словам генерала, во время встречи с военными уточнили результаты оборонительных, поисково-ударных и штурмовых действий, чтобы стабилизировать ситуацию и порядок их выполнения в дальнейшем.
Главком подчеркнул, что главное внимание сосредоточено на всестороннем обеспечении нашей группировки. Он отдал необходимые указания по первоочередному снабжению дополнительных средств поражения.
"Работаем над обеспечением устойчивости нашей логистики и принимаем меры с целью нарушения логистических путей противника. Противника обнаруживают и уничтожают как во время попыток передвижения, так и в выявленных местах накопления", — рассказал Александр Сырский.
Он добавил, что только за предыдущие четверо суток на Покровском направлении общие потери оккупантов составили 487 человек, из них безвозвратные — 350. Кроме того, пополняется "обменный фонд" за счет пленных российских военных.
Напомним, в Офисе Генерального прокурора сообщали, что россияне использовали гражданских как "живой щит" в Покровске. Под удар попали мужчина, женщина и ребенок 13 лет.
В то же время в Европе назвали мотивы Кремля в Покровске. Это показывает, что в Кремле не хотят окончания войны.
