Наступление России в Покровске — Вояджер высказался и сделал заявление о помощи

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Бывший советник генерала командующего армией Соединенных Штатов Америки в Европе Марк Вояджер высказался о российском наступлении в Покровске Донецкой области. По его словам, Москва не хочет заканчивать войну против Украины.

Об этом Марк Вояджер сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время мероприятия ReBuild Ukraine в Варшаве.

Наступление оккупантов в Покровске

"Кремль показывает, что они не готовы к миру, не готовы к переговорам и хотят продолжать захватывать земли Украины", — подчеркнул Вояджер.

Он надеется, что американская администрация понимает реальные намерения России, которые не включают мир.

По его словам, продолжающееся наступление оккупантов должно побудить США и европейских лидеров увеличить объем поддержки Украины.

Напомним, высокая представительница ЕС Кая Каллас подчеркнула важность усиления помощи Украине и давления на Россию.

Недавно стало известно, что Германия предоставит Украине 150 млн евро на закупку оружия США в рамках программы PURL.