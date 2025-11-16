Наступ Росії в Покровську — Вояджер висловився та зробив заяву про допомогу

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Колишній радник генерала командуючого армією Сполучених Штатів Америки в Європі Марк Вояджер висловився про російський наступ в Покровську Донецької області. За його словами, Москва не хоче закінчувати війну проти України.

Про це Марк Вояджер сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час заходу ReBuild Ukraine у Варшаві.

Наступ окупантів у Покровську

"Кремль показує, що вони не готові до миру, не готові до перемовин і хочуть продовжувати захоплювати землі України", — наголосив Вояджер.

Він сподівається, що американська адміністрація розуміє реальні наміри Росії, які не включають мир.

За його словами, триваючий наступ окупантів має спонукати США та європейських лідерів збільшити обсяг підтримки України.

Нагадаємо, висока представниця ЄС Кая Каллас наголосила на важливості посилення допомоги Україні та тиску на Росію.

Нещодавно стало відомо, що Німеччина надасть Україні 150 млн євро на закупівлю зброї США у рамках програми PURL.