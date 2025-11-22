На Донеччині ЗСУ знищили 13 тисяч окупантів — Сирський про ситуацію на фронті

Головнокомандувач ЗСУ. Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що в період із серпня по жовтень цього року в результаті контрнаступальних дій Сил оборони на Донбасі втрати РФ на фронті склали понад 13 тисяч військових убитими та пораненими. Українським підрозділам також вдалося звільнити понад 430 квадратних кілометрів території.

Про це Олександр Сирський повідомив у себе в Телеграм.

Реклама

Читайте також:

Ворог завдав понад 112 тис. ударів "Шахедами"

Виступаючи у форматі відеозв’язку на засіданні європейського Військового комітету під головуванням генерала Шона Кленсі, Олександр Сирський окреслив актуальну ситуацію на фронті.

"Оперативно-стратегічна ситуація залишається складною. Противник продовжує завдавати ударів по населених пунктах України, об’єктах енергетичної інфраструктури та посилює наступальні дії вздовж лінії зіткнення", — сказав він.

Генерал повідомив, що за весь час повномасштабної війни країна-агресорка запустила по Україні понад 112 тисяч дронів-камікадзе типу "Шахед". Основними цілями росіян залишаються цивільна інфраструктура та житлові будинки, що призводить до жертв серед цивільного населення.

Звільнення території — ЗСУ розсікли угруповання ворога

З кінця серпня по жовтень 2025 року Сили оборони провели контрнаступальні дії на Добропільському напрямку. В результаті підрозділи розсікли наступальне угруповання противника та звільнили понад 430 квадратних кілометрів на півночі від Покровська.

"Втрати росіян склали більш ніж 13 тисяч убитими та пораненими", — розповів Головнокомандувач ЗСУ.

На завершення свого виступу він подякував за реалізацію ініціативи PURL, наголосивши, що вона є вкрай важливою для захисту українців та критичної інфраструктури, а також для підтримки Сил оборони на передовій.

Раніше Сирський заявив, що у районі Покровсько-Мирноградської агломерації зберігається висока активність окупантів. Однак ЗСУ вміло та ефективно відбивають атаки ворога.

Раніше у ССО показали, як завдали удару по місцю зосередження особового складу 51-ї армії Росії у Донецькій області.