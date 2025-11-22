Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Сирський про контрнаступ на Донбасі — скільки "мінуснули" росіян

Сирський про контрнаступ на Донбасі — скільки "мінуснули" росіян

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 01:10
Оновлено: 01:10
На Донеччині ЗСУ знищили 13 тисяч окупантів — Сирський про ситуацію на фронті
Головнокомандувач ЗСУ. Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що в період із серпня по жовтень цього року в результаті контрнаступальних дій Сил оборони на Донбасі втрати РФ на фронті склали понад 13 тисяч військових убитими та пораненими. Українським підрозділам також вдалося звільнити понад 430 квадратних кілометрів території.

Про це Олександр Сирський повідомив у себе в Телеграм.

Реклама
Читайте також:

Ворог завдав понад 112 тис. ударів "Шахедами"

Виступаючи у форматі відеозв’язку на засіданні європейського Військового комітету під головуванням генерала Шона Кленсі, Олександр Сирський окреслив актуальну ситуацію на фронті.

"Оперативно-стратегічна ситуація залишається складною. Противник продовжує завдавати ударів по населених пунктах України, об’єктах енергетичної інфраструктури та посилює наступальні дії вздовж лінії зіткнення", — сказав він.

Генерал повідомив, що за весь час повномасштабної війни країна-агресорка запустила по Україні понад 112 тисяч дронів-камікадзе типу "Шахед". Основними цілями росіян залишаються цивільна інфраструктура та житлові будинки, що призводить до жертв серед цивільного населення.

Звільнення території — ЗСУ розсікли угруповання ворога

З кінця серпня по жовтень 2025 року Сили оборони провели контрнаступальні дії на Добропільському напрямку. В результаті підрозділи розсікли наступальне угруповання противника та звільнили понад 430 квадратних кілометрів на півночі від Покровська.

"Втрати росіян склали більш ніж 13 тисяч убитими та пораненими", — розповів Головнокомандувач ЗСУ.

На завершення свого виступу він подякував за реалізацію ініціативи PURL, наголосивши, що вона є вкрай важливою для захисту українців та критичної інфраструктури, а також для підтримки Сил оборони на передовій.

Раніше Сирський заявив, що у районі Покровсько-Мирноградської агломерації зберігається висока активність окупантів. Однак ЗСУ вміло та ефективно відбивають атаки ворога. 

Раніше у ССО показали, як завдали удару по місцю зосередження особового складу 51-ї армії Росії у Донецькій області.

Донецька область війна в Україні Олександр Сирський ситуація на фронті втрати окупантів
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації