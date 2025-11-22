Видео
Україна
Видео

Сырский о ситуации на Донбассе — сколько "минуснули" россиян

Сырский о ситуации на Донбассе — сколько "минуснули" россиян

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 01:10
обновлено: 01:10
В Донецкой области ВСУ уничтожили 13 тысяч оккупантов — Сирский о ситуации на фронте
Главнокомандующий ВСУ. Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в период с августа по октябрь этого года в результате контрнаступательных действий Сил обороны на Донбассе потери РФ на фронте составили более 13 тысяч военных убитыми и ранеными. Украинским подразделениям также удалось освободить более 430 квадратных километров территории.

Об этом Александр Сырский сообщил у себя в Телеграмм.

Читайте также:

Враг нанес более 112 тыс. ударов "Шахедами"

Выступая в формате видеосвязи на заседании европейского Военного комитета под председательством генерала Шона Кленси, Александр Сырский очертил актуальную ситуацию на фронте.

"Оперативно-стратегическая ситуация остается сложной. Противник продолжает наносить удары по населенным пунктам Украины, объектам энергетической инфраструктуры и усиливает наступательные действия вдоль линии соприкосновения", — сказал он.

Генерал сообщил, что за все время полномасштабной войны страна-агрессор запустила по Украине более 112 тысяч дронов-камикадзе типа "Шахед". Основными целями россиян остаются гражданская инфраструктура и жилые дома, что приводит к жертвам среди гражданского населения.

Освобождение территории - ВСУ рассекли группировку врага

С конца августа по октябрь 2025 года Силы обороны провели контрнаступательные действия на Добропольском направлении. В результате подразделения рассекли наступательную группировку противника и освободили более 430 квадратных километров на севере от Покровска.

"Потери россиян составили более 13 тысяч убитыми и ранеными", — рассказал Главнокомандующий ВСУ.

В завершение своего выступления он поблагодарил за реализацию инициативы PURL, отметив, что она является крайне важной для защиты украинцев и критической инфраструктуры, а также для поддержки Сил обороны на передовой.

Ранее Сырский заявил, что в районе Покровско-Мирноградской агломерации сохраняется высокая активность оккупантов. Однако ВСУ умело и эффективно отражают атаки врага.

Ранее в ССО показали, как нанесли удар по месту сосредоточения личного состава 51-й армии России в Донецкой области.

Донецкая область война в Украине Александр Сырский ситуация на фронте потери оккупантов
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
