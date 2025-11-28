Відео
Головна Армія ЗСУ зупинили наступ окупантів біля Гуляйполя — відео

ЗСУ зупинили наступ окупантів біля Гуляйполя — відео

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 13:25
Гуляйполе — ЗСУ зупинили наступ окупантів біля міста
Удар по окупантах. Фото: кадр з відео

Українські військові зупинили наступ окупантів поблизу Гуляйполя. Сили оборони повернули контроль над ситуацією на напрямку.

Про це повідомили Сили оборони півдня 28 листопада. 

Яка ситуація біля Гуляйполя

Відомо, що стримали ворожий наступ бійці 33 окремого штурмового полку Сухопутних військ та інших суміжних штурмових і механізованих підрозділів. 

"Бійці також повернули контроль над ситуацією на напрямку. Фронт був стабілізований", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше експерт розповів, що росіяни підійшли до околиць Гуляйполя у Запорізькій області. Вони використовують панівні висоти і хочуть перерізати логістику ЗСУ. 

Також ми писали, що окупанти вбили пʼятьох полонених воїнів ЗСУ на Гуляйпільському напрямку. Черговий воєнний злочин загарбників стався зранку, 27 листопада.

Запорізька область військові війна в Україні Росія фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
