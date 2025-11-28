Гуляйполе — ЗСУ зупинили наступ окупантів біля міста

Удар по окупантах. Фото: кадр з відео

Українські військові зупинили наступ окупантів поблизу Гуляйполя. Сили оборони повернули контроль над ситуацією на напрямку.

Про це повідомили Сили оборони півдня 28 листопада.

Яка ситуація біля Гуляйполя

Відомо, що стримали ворожий наступ бійці 33 окремого штурмового полку Сухопутних військ та інших суміжних штурмових і механізованих підрозділів.

"Бійці також повернули контроль над ситуацією на напрямку. Фронт був стабілізований", — йдеться у повідомленні.

