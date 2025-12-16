Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Братчук розкрив тактику росіян біля Гуляйполя — що вигадала РФ

Братчук розкрив тактику росіян біля Гуляйполя — що вигадала РФ

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 18:40
Гуляйполе — яка тактика росіян поблизу міста
Російський окупант. Фото: росЗМІ

Українські військові тримають сильну оборону Гуляйполя у Запорізькій області. Російські окупанти намагаються обійти місто з півночі та півдня, уникаючи лобового наступу.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі Ранок.LIVE 16 грудня.

Реклама
Читайте також:

Яка тактика росіян біля Гуляйполя

Братчук розповів, що ситуація на фронті, зокрема в районі Гуляйполя, дуже динамічна і мапа не завжди встигає змінюватися та визначати ситуацію, яка відбувається насправді. За його словами, ворог намагається захопити місто та обійти його з півночі та півдня. Росіяни хочуть уникнути лобового наступу через сильну оборону українських військових. 

"Сподіваємося, що нова лінія оборони, збудована Силами оборони, зірве плани ворога та не дасть можливості зробити це охоплення. Багато буде залежати від того, які резерви росіяни зможуть підтягнути, тому що вони поспішають по усій лінії бойового зіткнення, використовують навіть оперативно-тактичні резерви. Це зрозуміло чому, аби захопити максимальну кількість локацій по всьому фронту, для можливого певного призупинення бойових дій та створювати собі плацдарми, аби й надалі загрожувати нашій державі", — наголосив речник Української добровольчої армії.

Водночас він наголосив, що не вірить у "перемир’я", оскільки Росія вже використовувала паузи для просування, закріплення та підвезення сил. Ситуація залишається динамічною, а ключову роль у стримуванні ворога відіграють оборона Покровська, Мирнограда та взаємопов’язаність усієї лінії фронту.

Нагадаємо, 28 листопада військовий оглядач повідомив, що за останні чотири місяці просунулися на 22-25 кілометрів біля Гуляйполя. Вони підійшли до околиць міста. 

Водночас у ЗСУ показали відео, як зупинили наступ окупантів біля Гуляйполя. Українські військові контролюють ситуацію на цій ділянці фронту. 

ЗСУ Запорізька область війна в Україні Росія фронт наступ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації