Гуляйполе — яка тактика росіян поблизу міста

Українські військові тримають сильну оборону Гуляйполя у Запорізькій області. Російські окупанти намагаються обійти місто з півночі та півдня, уникаючи лобового наступу.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі Ранок.LIVE 16 грудня.

Яка тактика росіян біля Гуляйполя

Братчук розповів, що ситуація на фронті, зокрема в районі Гуляйполя, дуже динамічна і мапа не завжди встигає змінюватися та визначати ситуацію, яка відбувається насправді. За його словами, ворог намагається захопити місто та обійти його з півночі та півдня. Росіяни хочуть уникнути лобового наступу через сильну оборону українських військових.

"Сподіваємося, що нова лінія оборони, збудована Силами оборони, зірве плани ворога та не дасть можливості зробити це охоплення. Багато буде залежати від того, які резерви росіяни зможуть підтягнути, тому що вони поспішають по усій лінії бойового зіткнення, використовують навіть оперативно-тактичні резерви. Це зрозуміло чому, аби захопити максимальну кількість локацій по всьому фронту, для можливого певного призупинення бойових дій та створювати собі плацдарми, аби й надалі загрожувати нашій державі", — наголосив речник Української добровольчої армії.

Водночас він наголосив, що не вірить у "перемир’я", оскільки Росія вже використовувала паузи для просування, закріплення та підвезення сил. Ситуація залишається динамічною, а ключову роль у стримуванні ворога відіграють оборона Покровська, Мирнограда та взаємопов’язаність усієї лінії фронту.

Нагадаємо, 28 листопада військовий оглядач повідомив, що за останні чотири місяці просунулися на 22-25 кілометрів біля Гуляйполя. Вони підійшли до околиць міста.

Водночас у ЗСУ показали відео, як зупинили наступ окупантів біля Гуляйполя. Українські військові контролюють ситуацію на цій ділянці фронту.