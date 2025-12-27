Мирноград та Гуляйполе не контролює РФ — деталі від Генштабу

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Вище керівництво РФ доповіло диктатору Володимиру Путіну про нібито захоплення Гуляйполя та Мирнограда. Насправді така інформація не підтверджується.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ 27 грудня.

Яка ситуація в Гуляйполі та Мирнограді

"Вище політичне керівництво держави-агресора знову вдається до поширення фейкових заяв про суттєві "успіхи" армії РФ на полі бою. Насправді ж повідомлення з кремля про захоплення міст Гуляйполе та Мирноград не підтверджуються фактами", — розповіли в Генштабі.

Зазначається, що ситуація в Гуляйполі Запорізької області ситуація складна, але там триває оборонна операція. Українські військові продовжують активні дії зі знищення піхотних груп ворога.

Що стосується Мирнограда, то оперативна ситуація в місті залишається важко, але росіянам, як і раніше, не вдається реалізувати плани щодо захоплення Покровсько-Мирноградської агломерації, тож в хід іде зброя дезінформації.

Крім того, недійсною є інформація щодо контролю РФ над половиною Костянтинівки у Донецькій області. Українські військові тримають оборонні рубежі та знищують противника на підступах до населеного пункту. Так, 26 грудня окупанти здійснили спробу штурму та висунулися колоною у напрямку Костянтинівки. В результаті успішних дій українських оборонців було знищено два танки противника з обладнанням для розмінування, а ворожу піхоту ліквідували наші БпЛА.

"Нагадаємо, що у випадку з Куп'янськом керівництво РФ уже кілька разів рапортувало про взяття міста під контроль, оточення в місті українських підрозділів тощо. Насправді ж Сили оборони України вмілими діями звільнили низку населених пунктів на північ від Куп’янська, зачистили більшу частину самого міста та блокували залишки російського угруповання", — зазначили у Генеральному штабі.

Там додали, що така ж ситуація і з Покровськом. Російські війська ще з кінця вересня минулого року розповідають про захоплення міста. Однак, оборона населеного пункту триває вже 17 місяців, а ворог упродовж цього часу зазнає суттєвих втрат.

У відомстві підкреслили, що така брехня росіян першочергово орієнтована на іноземних партнерів і активізувалася саме під час мирних переговорів. Втім, справжнім результатом таких фейкових заяв диктатора є лише відчутні втрати його окупаційної армії, які щодня складають щонайменше 1000 вбитих та поранених російських солдатів.

"Збройні Сили вкотре закликають користуватися лише перевіреними джерелами інформації та не піддаватися на провокації російських пропагандистів", — сказали в Генштабі.

Нагадаємо, 26 грудня стало відомо, що ЗСУ покинули командний пункт в Гуляйполі. Бою не було, а сталося це через паніку особового складу та недбалі дії командирів.

Однак Владислав Волошин заявив, що наразі проводиться розслідування, чи відповідає ця інформація дійсності. Якщо факт підтвердиться, буде відкрито кримінальну справу.