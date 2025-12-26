Відео
Головна Армія ЗСУ покинули командний пункт в Гуляйполі — яка причина

ЗСУ покинули командний пункт в Гуляйполі — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 19:56
Чому ЗСУ залишили командний пункт у Гуляйполі — Дмитро Філатов пояснив
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Командир першого окремого штурмового полку Дмитро Філатов "Перун" пояснив, чому українські військові покинули командний пункт у Гуляйполі Запорізької області. За його словами, бою не було, а сталося це через паніку особового складу та недбалі дії командирів. Відомо, що до міста зайшла інфільтрована група, яка складалася з трьох російських окупантів.

Про це Дмитро Філатов "Перун" повідомив у коментарі "Суспільному" у пʼятницю, 26 грудня.

Читайте також:

ЗСУ покинули командний пункт у Гуляйполі

Філатов зауважив, що стався прикрий випадок з точки зору організованості охорони командного пункту та дій особового складу.

"Ну і виходячи з тих голосових, що висвітлені — прикрі вчинки управління підрозділу, спонукання особового складу до залишення позицій. Це і призводить до таких фатальних наслідків. Інфільтрована група у кількості трьох військових РФ... вийшли банально на шум генератора і почали штурмувати. Відповідно замість того, щоб дати відсіч, дати гідний бій — КСП було покинуте. Ті засоби, носії інформації які там були — вони не знищені", — розповів він.

Гуляйполе
Гуляйполе на карті бойових дій. Фото: DeepState

За його словами, троє російських окупантів не мали достатнього підкріплення, оскільки їх не підтримували дрони та артилерія. Крім того, противник не мав стійкого зв'язку зі своїм командним пунктом.

"Вони діють на свій розсуд і їх задача посіяти паніку і у них це вийшло. Там було достатньо наших бійців для відбиття трьох військових РФ", — стверджує "Перун".

Наразі ситуація у Гуляйполі залишається напруженою, зокрема через недбалі дії командирів.

"Зараз зайшли інші підрозділи на той відтинок і всі ті напрямки, де просувалися військові РФ, на даний час заблоковані. Залишається певна кількість інфільтрованого противника в самому населеному пункті. Для подальшого їх знищення потрібно провести деякі заходи. В ідеалі штурмові групи мали б зачистити місто, але дві бригади, які тримали там позиції не спроможні блокувати наступ армії РФ. Вони не мають спроможностей навіть з повним укомплектуванням", — додав Філатов.

Нагадаємо, 25 грудня російські ЗМІ поширили інформацію, що окупанти захопили командний пункт у Гуляйполі. У ЗСУ відреагували.

А нещодавно українські воїни завдали удару ракетами Storm Shadow по Новошахтинському заводу нафтопродуктів.

війна ЗСУ Україна Запорізька область окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
