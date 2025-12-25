Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по заводу нафтопродуктів РФ

ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по заводу нафтопродуктів РФ

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 18:23
ЗСУ ракетами Storm Shadow вдарили по Новошахтинському заводу нафтопродуктів
Дим внаслідок удару по Новошахтинському заводу нафтопродуктів. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові у четвер, 25 грудня, завдали удару ракетами повітряного базування Storm Shadow по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області. Внаслідок атаки було зафіксовано численні вибухи. Наразі масштаби ураження уточнюються.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Удар ЗСУ по Новошахтинському заводу нафтопродуктів

Новошахтинський нафтопереробний завод є одним із ключових виробників пального на півдні Росії та відіграє важливу роль у забезпеченні потреб окупантів.

Підприємство, зокрема, постачає окупаційним військам дизельне пальне та авіаційний гас.

Загальний обсяг резервуарів заводу становить понад 210 тисяч кубічних метрів. 

"Сили оборони України продовжують вживати необхідних заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських загарбників та примушення Російської Федерації до припинення збройної агресії проти України", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Третьому армійському корпусі показали, як знищили китайську РСЗВ, яку використовували окупанти на Лиманському напрямку.

Також нещодавно українські воїни відбили атаку окупантів та знищили механізовані колони РФ, які йшли у напрямку Добропілля.

війна ЗСУ Україна Генштаб ЗСУ Росія Storm Shadow
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації