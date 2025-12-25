ЗСУ ракетами Storm Shadow вдарили по Новошахтинському заводу нафтопродуктів

Дим внаслідок удару по Новошахтинському заводу нафтопродуктів. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові у четвер, 25 грудня, завдали удару ракетами повітряного базування Storm Shadow по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області. Внаслідок атаки було зафіксовано численні вибухи. Наразі масштаби ураження уточнюються.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram.

Удар ЗСУ по Новошахтинському заводу нафтопродуктів

Новошахтинський нафтопереробний завод є одним із ключових виробників пального на півдні Росії та відіграє важливу роль у забезпеченні потреб окупантів.

Підприємство, зокрема, постачає окупаційним військам дизельне пальне та авіаційний гас.

Загальний обсяг резервуарів заводу становить понад 210 тисяч кубічних метрів.

"Сили оборони України продовжують вживати необхідних заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських загарбників та примушення Російської Федерації до припинення збройної агресії проти України", — йдеться у повідомленні.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

