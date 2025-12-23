Бійці 3 армійського корпусу знищили техніку РФ під Лиманом — відео

РСЗВ армії РФ. Фото: кадр з відео

Українські військові знищили чергову ворожу техніку на Лиманському напрямку. Під удар потрапила, зокрема, китайська реактивна система залпового вогню, яку використовували російські окупанти.

Відео поділилися бійці Третього армійського корпусу.

Як повідомляється, ворожу РСЗВ успішно уразили пілоти Третього армійського корпусу. Окрім цього, українські захисники знищили бойову машину піхоти, мототехніку противника та групи живої сили окупантів.

Ефективну бойову роботу здійснили оператори підрозділу "FATUM" у складі 60-ї окремої механізованої бригади.

Раніше бійці "Азову" показали, як відбили штурм противника під Добропіллям.

А також українські дрони завдали удару по нафтовому терміналу в Росії.