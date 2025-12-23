Відео
Головна Армія "Азов" ефектно відбив штурм росіян на Добропілля — відео

"Азов" ефектно відбив штурм росіян на Добропілля — відео

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 00:18
Бійці "Азову" відбили механізований штурм росіян на Добропілля 22 грудня
Військовий з вогнеметом. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Українські воїни продовжують боронити Донецьку область. Зокрема, у понеділок бійці "Азову" відбили чергову атаку РФ та знищили механізовані колони противника, які йшли у напрямку Добропілля.

Про це йдеться у Telegram 1-го корпусу НГУ "Азов".

Читайте також:

Що відомо про відбиття атаки РФ на Добропілля 22 грудня

"Противник розпочав рух з вихідних позицій у напрямку смуги оборони 1-го корпусу НГУ "Азов" зранку 22 грудня. На штурм вирушили кілька механізованих колон, у складі яких були танки, БМП та БТР. Сили морської піхоти використовували різні маршрути і намагалися прорватися крізь бойові порядки Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Військові зазначили, що проти сил ворога було задіяно широкий спектр озброєння. Це і ударні дрони, і ствольна артилерія, а також РСЗВ та стрілецька зброя.

"Інженерні підрозділи зробили суттєвий внесок у знищення колон противника, використавши мінно-вибухові загородження на маршрутах наступу ЗС РФ)", — наголосили бійці.

Внаслідок відбиття механізованого штурму РФ, Сили оборони знищили 6 танків, 9 БМП, 5 БТР і 1 БРЕМ противника. Фінальною хвилею атаки росіян став штурм із застосуванням квадроциклів, але українські сили знищили і їх, а саме — 10 одиниць. Ще один квадроцикл — залишив поле бою.

"Дякуємо всім підрозділам у смузі оборони 1-го корпусу НГУ "Азов" за внесок у відбиття масованої атаки противника — передусім воїнам окремого загону спеціального призначення НГУ "Lasar’s Group" та Сил безпілотних систем. Ліквідація особового складу противника, який брав участь у штурмі, триває", — резюмували в "Азові".

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський розповів подробиці про поточну ситуацію на лінії фронту. За його словами, контроль над Куп'янськом повністю перебуває в руках ЗСУ.

Також ми інформували, що 20 грудня у Генштабі ЗСУ розповіли, що Сили оборони уразили військовий корабель РФ в Каспійському морі.

ЗСУ армія Донецька область бригада "Азов" війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
