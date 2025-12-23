Бойцы "Азова" отбили механизированный штурм россиян на Доброполье 22 декабря

Военный с огнеметом. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Украинские воины продолжают защищать Донецкую область. В частности, в понедельник бойцы "Азова" отбили очередную атаку РФ и уничтожили механизированные колонны противника, которые шли в направлении Доброполья.

Об этом говорится в Telegram 1-го корпуса НГУ "Азов".

Реклама

Читайте также:

Что известно об отражении атаки РФ на Доброполье 22 декабря

"Противник начал движение с исходных позиций в направлении полосы обороны 1-го корпуса НГУ "Азов" утром 22 декабря. На штурм отправились несколько механизированных колонн, в составе которых были танки, БМП и БТР. Силы морской пехоты использовали различные маршруты и пытались прорваться сквозь боевые порядки Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Военные отметили, что против сил врага был задействован широкий спектр вооружения. Это и ударные дроны, и ствольная артиллерия, а также РСЗО и стрелковое оружие.

"Инженерные подразделения внесли существенный вклад в уничтожение колонн противника, использовав минно-взрывные заграждения на маршрутах наступления ВС РФ)", — отметили бойцы.

В результате отражения механизированного штурма РФ, Силы обороны уничтожили 6 танков, 9 БМП, 5 БТР и 1 БРЭМ противника. Финальной волной атаки россиян стал штурм с применением квадроциклов, но украинские силы уничтожили и их, а именно — 10 единиц. Еще один квадроцикл - покинул поле боя.

"Спасибо всем подразделениям в полосе обороны 1-го корпуса НГУ "Азов" за вклад в отражение массированной атаки противника — прежде всего воинам отдельного отряда специального назначения НГУ "Lasar's Group" и Сил беспилотных систем. Ликвидация личного состава противника, который участвовал в штурме, продолжается", — резюмировали в "Азове".

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали о текущей ситуации на линии фронта. По его словам, контроль над Купянском полностью находится в руках ВСУ.

Также мы информировали, что 20 декабря в Генштабе ВСУ рассказали, что Силы обороны поразили военный корабль РФ в Каспийском море.