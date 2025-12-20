Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія ЗСУ уразили військовий корабель Росії та нафтовий обʼєкт

ЗСУ уразили військовий корабель Росії та нафтовий обʼєкт

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 08:34
ЗСУ уразили військовий корабель Росії та нафтовий обʼєкт
Термінова новина

Українскі захисники уразили російський військовий корабель. Крім того, було завдано удару по буровій платформі на нафтогазовому родовищі імені Філановського в Каспійському морі.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram у суботу, 20 грудня.

Реклама
Читайте також:

Ураження російських обʼєктів

"З метою зниження воєнно-економічного потенціалу противника у ніч на 19 грудня Сили оборони України успішно уразили військовий корабель РФ проєкту 22460 "Охотнік", — йдеться у повідомленні.

Реклама

Відомо, що він здійснював патрулювання в Каспійському морі неподалік нафтогазової видобувної платформи. Декілька українських безпілотників поцілили в це судно. Наразі з’ясовують масштаби ушкоджень та його бортовий номер.

Крім того, воїнам ЗСУ вдалося уразити бурову платформу на нафтогазовому родовищі імені Філановського, яка розташована в Каспійському морі. Вона забезпечує видобуток нафти й газу, а також залучена у забезпеченні російських окупантів. Наразі уточнюється її функціонування та масштаб збитків.

Реклама

"Окрім того, з метою зниження наступальних спроможностей ворога, нещодавно уражено радіолокаційну систему РСП-6М2 у районі Красносільського, що на тимчасово окупованій території українського Криму. РСП-6М2 призначена для регулювання руху повітряних суден, зокрема для точного їх заходу на посадку в умовах поганої видимості", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 17 грудня українські військові завдали ударів по російській інфраструктурі та нафтобазі.

Реклама

Раніше воїни ЗСУ знищили труба, якою загарбники заходили на північну околицю Купʼянська.

війна ЗСУ Україна окупанти Генштаб ЗСУ Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації