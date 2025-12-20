ЗСУ уразили військовий корабель Росії та нафтовий обʼєкт

Термінова новина

Українскі захисники уразили російський військовий корабель. Крім того, було завдано удару по буровій платформі на нафтогазовому родовищі імені Філановського в Каспійському морі.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram у суботу, 20 грудня.

Ураження російських обʼєктів

"З метою зниження воєнно-економічного потенціалу противника у ніч на 19 грудня Сили оборони України успішно уразили військовий корабель РФ проєкту 22460 "Охотнік", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що він здійснював патрулювання в Каспійському морі неподалік нафтогазової видобувної платформи. Декілька українських безпілотників поцілили в це судно. Наразі з’ясовують масштаби ушкоджень та його бортовий номер.

Крім того, воїнам ЗСУ вдалося уразити бурову платформу на нафтогазовому родовищі імені Філановського, яка розташована в Каспійському морі. Вона забезпечує видобуток нафти й газу, а також залучена у забезпеченні російських окупантів. Наразі уточнюється її функціонування та масштаб збитків.

"Окрім того, з метою зниження наступальних спроможностей ворога, нещодавно уражено радіолокаційну систему РСП-6М2 у районі Красносільського, що на тимчасово окупованій території українського Криму. РСП-6М2 призначена для регулювання руху повітряних суден, зокрема для точного їх заходу на посадку в умовах поганої видимості", — йдеться у повідомленні.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 17 грудня українські військові завдали ударів по російській інфраструктурі та нафтобазі.

Раніше воїни ЗСУ знищили труба, якою загарбники заходили на північну околицю Купʼянська.