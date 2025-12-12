Відео
Головна Армія Генштаб підтвердив удар ЗСУ по НПЗ у Ярославській області

Генштаб підтвердив удар ЗСУ по НПЗ у Ярославській області

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 20:02
Удар ЗСУ по НПЗ у Ярославській області - Генштаб підтвердив атаку
Удар по НПЗ. Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України здійснили удари по низці важливих об’єктів, зокрема по нафтопереробному заводу "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області РФ. Це один із найбільших російських НПЗ, який щороку може переробляти до 15 млн тонн нафти та конденсату й активно використовується для забезпечення російських збройних сил пальним.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Telegram у п'ятницю, 12 грудня.

Генштаб підтвердив удар ЗСУ по НПЗ у Ярославській області - фото 1
Пост Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Удар ЗСУ по НПЗ у Ярославській області

У районі заводу були зафіксовані вибухи та масштабна пожежа. Точний обсяг завданих збитків наразі уточнюється.

Крім того, українські захисники завдали ударів по складу боєприпасів у районі села Авдіївське (раніше Первомайське), а також по місцях зосередження російських військ у Мирнограді та Родинському на Донеччині. Інформація про втрати противника уточнюється.

Сили оборони наголосили, що й надалі здійснюватимуть заходи, спрямовані на зниження наступального потенціалу російської армії та примушення РФ припинити збройну агресію проти України.

Нагадаємо, що ЗСУ уразили один з найбільших хімічних підприємств Росії — "Невинномиський Азот".

Раніше ми також інформували, що ЗСУ завдали ударів по Темрюцькому морську порту та по двом НПЗ в Росії — Сизранському та Саратівському.

ЗСУ НПЗ Генштаб ЗСУ війна в Україні Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
