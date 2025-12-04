Відео
Генштаб підтвердив удар ЗСУ по критичному підприємству ОПК Росії

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 22:18
Генштаб підтвердив удар ЗСУ по критичному підприємству ОПК Росії
Вибух на підтриємстві. Фото: Getty Image

У ніч четвер, 4 грудня, Сили оборони України завдали удару по одному з найбільших хімічних підприємств Росії — "Невинномиському Азоту" у Ставропольському краї. Це підприємство відіграє ключову роль у військово-промисловому комплексі РФ, адже щороку виробляє понад мільйон тонн аміаку та до 1,4 мільйона тонн аміачної селітри — базових компонентів для вибухових речовин і виготовлення боєприпасів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Генштаб підтвердив удар ЗСУ по критичному підприємству ОПК Росії - фото 1
Пост Генштабу. Фото: скриншот

Удар по "Невинномиському Азоту"

За даними українських військових, завод виступає важливим хімічним хабом, забезпечуючи низку підприємств російського ОПК та підтримуючи технічне забезпечення бойових дій. Після удару було уражено один із виробничих цехів, на території об’єкта спалахнула пожежа.

Українські оборонці також підтвердили втрати російських підрозділів на полігоні поблизу Докучаєвська на тимчасово окупованій території Донецької області. За уточненими даними, кількість загиблих і поранених серед особового складу противника становить близько 60 військовослужбовців.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", — говорится у повідомленні.

Нагадаємо, що українські підрозділи завдали низку успішних ударів по стратегічних військово-промислових об'єктах Росії, внаслідок чого було знищено експериментальний літак та важливі стратегічні цілі.

А до цього російський Туапсе зазнав атаки безпілотників, внаслідок якої загорівся танкер та постраждав нафтоналивний термінал. 

війна завод Генштаб ЗСУ війна в Україні Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
