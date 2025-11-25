ЗСУ вразили літак А-60 та низку стратегічних об'єктів у Росії

Пожежа на території РФ після атаки. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські підрозділи завдали низку успішних ударів по стратегічних військово-промислових об'єктах Росії у ніч проти 25 листопада. Внаслідок атаки було знищено експериментальний літак та важливі стратегічні цілі.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у вівторок, 25 листопада.

ЗСУ завдали удару вглиб РФ

Українські ракетні війська і артилерія у взаємодії зі Силами спеціальних операцій, береговими ракетними військами ВМС та Силами безпілотних систем атакували відразу кілька ключових об’єктів у глибокому тилу Росії. Під час операції застосовувалися реактивні БпЛА "Барс" і крилаті ракети "Нептун".

Зокрема, у Таганрозі Ростовської області РФ було вражено два важливі оборонні підприємства — авіаремонтний завод "ТАНТК ім. Г.М. Берієва" та виробника БпЛА "Молнія" "Атлант Аеро"

На території об'єктів зафіксовано численні вибухи та масштабні пожежі.

Під час удару по "ТАНТК ім. Г.М. Берієва" ймовірно уражено експериментальний літак А-60, оснащений бойовим лазером. Його розробили для випробувань потужних авіаційних лазерних систем, і за весь час існування проєкту було виготовлено лише два екземпляри. Обидва А-60 були виключно дослідними літаючими лабораторіями, і їх серійне виробництво ніколи не планувалося.

Російські канали повідомляють, що горів літак на військовому аеродромі "Таганрог-Южний", який є ключовою випробувальною базою підприємства "Берієва". Місцева влада заявила про 3 загиблих та 8 поранених унаслідок нічної атаки.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика

Крім того, підприємство займається ремонтом і модернізацією літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, що робить цей об'єкт одним із ключових у російській військовій авіації.

Також українські сили завдали ударів по енергетичній та нафтопереробній інфраструктурі РФ. Було пошкоджено нафтовий термінал "Шесхаріс" у Новоросійську та Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї

За попередньою інформацією, у Новоросійську влучання зафіксовано по нафтових стендерах, а також по пусковій установці зі складу ЗРК С-400. Ступінь пошкоджень уточнюється фахівцями.

Нагадаємо, цієї ночі російські війська завдали масованого удару по Україні. Ворог застосував понад 464 БпЛА та 22 ракети.

А також президент Володимир Зеленський розкрив деталі атаки по Україні цієї ночі.