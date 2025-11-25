Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Росія вночі атакувала Україну — як відпрацювали сили ППО

Росія вночі атакувала Україну — як відпрацювали сили ППО

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 10:26
Оновлено: 10:34
Скільки ракет та дронів випустила РФ 25 листопада та як відпрацювала ППО
Воїни ППО. Фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

У ніч проти 25 листопада Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Ворог застосував ударні БпЛА, ракети повітряного, морського та наземного базування.

Про це йдеться у звіті Повітряних сил ЗСУ у вівторок, 25 листопада.

Реклама
Читайте також:
звіт ППО
Звіт про збиті дрони та ракети. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Скільки ракет і дронів випустила РФ

"Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 486 засобів повітряного нападу 22 ракет та 464 БпЛА різних типів", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, окупанти запустили:

  • 464 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів);
  • чотири аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
  • сім крилатих ракет "Іскандер-К";
  • вісім крилатих ракет "Калібр";
  • три балістичні ракети "Іскандер-М".

Станом на 10:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 452 повітряні цілі. Зокрема:

  • 438 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів);
  • одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
  • п'ять крилатих ракет "Іскандер-К";
  • п'ять крилатих ракет "Калібр";
  • три балістичні ракети "Іскандер-М".

Зафіксовано влучання ракет та 26 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

Нагадаємо, основною ціллю сьогоднішньої атаки був Київ. Там є загиблі та поранені.

У столиці через атаку запроваджено екстрені відключення світла та обмежено теплопостачання.

Київ ППО ракети дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації