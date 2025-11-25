Скільки ракет та дронів випустила РФ 25 листопада та як відпрацювала ППО

Росія вночі атакувала Україну — як відпрацювали сили ППО
У ніч проти 25 листопада Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Ворог застосував ударні БпЛА, ракети повітряного, морського та наземного базування.
Про це йдеться у звіті Повітряних сил ЗСУ у вівторок, 25 листопада.
Скільки ракет і дронів випустила РФ
"Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 486 засобів повітряного нападу — 22 ракет та 464 БпЛА різних типів", — йдеться в повідомленні.
Зокрема, окупанти запустили:
- 464 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів);
- чотири аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
- сім крилатих ракет "Іскандер-К";
- вісім крилатих ракет "Калібр";
- три балістичні ракети "Іскандер-М".
Станом на 10:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 452 повітряні цілі. Зокрема:
- 438 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів);
- одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- п'ять крилатих ракет "Іскандер-К";
- п'ять крилатих ракет "Калібр";
- три балістичні ракети "Іскандер-М".
Зафіксовано влучання ракет та 26 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.
Нагадаємо, основною ціллю сьогоднішньої атаки був Київ. Там є загиблі та поранені.
У столиці через атаку запроваджено екстрені відключення світла та обмежено теплопостачання.
