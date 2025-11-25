Скільки ракет та дронів випустила РФ 25 листопада та як відпрацювала ППО

Воїни ППО. Фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

У ніч проти 25 листопада Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Ворог застосував ударні БпЛА, ракети повітряного, морського та наземного базування.

Про це йдеться у звіті Повітряних сил ЗСУ у вівторок, 25 листопада.

Скільки ракет і дронів випустила РФ

"Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 486 засобів повітряного нападу — 22 ракет та 464 БпЛА різних типів", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, окупанти запустили:

464 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів);

чотири аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

сім крилатих ракет "Іскандер-К";

вісім крилатих ракет "Калібр";

три балістичні ракети "Іскандер-М".

Станом на 10:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 452 повітряні цілі. Зокрема:

438 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів);

одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

п'ять крилатих ракет "Іскандер-К";

п'ять крилатих ракет "Калібр";

три балістичні ракети "Іскандер-М".

Зафіксовано влучання ракет та 26 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

Нагадаємо, основною ціллю сьогоднішньої атаки був Київ. Там є загиблі та поранені.

У столиці через атаку запроваджено екстрені відключення світла та обмежено теплопостачання.