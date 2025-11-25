Сколько ракет и дронов выпустила РФ 25 ноября и как отработала ПВО

Россия ночью атаковала Украину — как отработали силы ПВО
В ночь на 25 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Враг применил ударные БпЛА, ракеты воздушного, морского и наземного базирования.
Об этом говорится в отчете Воздушных сил ВСУ во вторник, 25 ноября.
Сколько ракет и дронов выпустила РФ
"В общем радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 486 средств воздушного нападения — 22 ракет и 464 БпЛА различных типов", — говорится в сообщении.
В частности, оккупанты запустили:
- 464 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов);
- четыре аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
- семь крылатых ракет "Искандер-К";
- восемь крылатых ракет "Калибр";
- три баллистические ракеты "Искандер-М".
По состоянию на 10:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 452 воздушные цели. В частности:
- 438 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов);
- одну аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- пять крылатых ракет "Искандер-К";
- пять крылатых ракет "Калибр";
- три баллистические ракеты "Искандер-М".
Зафиксировано попадание ракет и 26 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях.
Напомним, основной целью сегодняшней атаки был Киев. Там есть погибшие и раненые.
В столице из-за атаки введены экстренные отключения света и ограничено теплоснабжение.
Читайте Новини.LIVE!