Главная Армия Россия ночью атаковала Украину — как отработали силы ПВО

Россия ночью атаковала Украину — как отработали силы ПВО

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 10:26
обновлено: 10:34
Сколько ракет и дронов выпустила РФ 25 ноября и как отработала ПВО
Воины ПВО. Фото: Командование объединенных сил ВСУ

В ночь на 25 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Враг применил ударные БпЛА, ракеты воздушного, морского и наземного базирования.

Об этом говорится в отчете Воздушных сил ВСУ во вторник, 25 ноября.

Читайте также:
звіт ППО
Отчет о сбитых дронах и ракетах. Фото: Воздушные силы ВСУ

Сколько ракет и дронов выпустила РФ

"В общем радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 486 средств воздушного нападения — 22 ракет и 464 БпЛА различных типов", — говорится в сообщении.

В частности, оккупанты запустили:

  • 464 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов);
  • четыре аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
  • семь крылатых ракет "Искандер-К";
  • восемь крылатых ракет "Калибр";
  • три баллистические ракеты "Искандер-М".

По состоянию на 10:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 452 воздушные цели. В частности:

  • 438 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов);
  • одну аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
  • пять крылатых ракет "Искандер-К";
  • пять крылатых ракет "Калибр";
  • три баллистические ракеты "Искандер-М".

Зафиксировано попадание ракет и 26 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях.

Напомним, основной целью сегодняшней атаки был Киев. Там есть погибшие и раненые.

В столице из-за атаки введены экстренные отключения света и ограничено теплоснабжение.

Киев ПВО ракеты дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
