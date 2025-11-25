Видео
Главная Армия Носит лазерное оружие — ВСУ поразили российский самолет А-60

Дата публикации 25 ноября 2025 12:58
обновлено: 13:45
ВСУ поразили самолет А-60 и ряд стратегических объектов в России
Пожар на территории РФ после атаки после атаки. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские подразделения нанесли ряд успешных ударов по стратегическим военно-промышленным объектам России в ночь на 25 ноября. В результате атаки был уничтожен экспериментальный самолет и важные стратегические цели.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ во вторник, 25 ноября.

Читайте также:

ВСУ нанесли удар вглубь РФ

Украинские ракетные войска и артиллерия во взаимодействии с Силами специальных операций, береговыми ракетными войсками ВМС и Силами беспилотных систем атаковали сразу несколько ключевых объектов в глубоком тылу России. Во время операции применялись реактивные БпЛА "Барс" и крылатые ракеты "Нептун".

В частности, в Таганроге Ростовской области РФ были поражены два важных оборонных предприятия — авиаремонтный завод "ТАНТК им. Г.М. Бериева" и производитель БпЛА "Молния" "Атлант Аэро"

На территории объектов зафиксированы многочисленные взрывы и масштабные пожары.

Во время удара по "ТАНТК им. Г.М. Бериева" вероятно был поражен экспериментальный самолет А-60, оснащенный боевым лазером. Он был разработан для испытаний мощных авиационных лазерных систем, и за все время существования проекта было изготовлено только два экземпляра. Оба А-60 были исключительно исследовательскими летающими лабораториями, и их серийное производство никогда не планировалось.

Российские каналы сообщают, что горел самолет на военном аэродроме "Таганрог-Южный", который является ключевой испытательной базой предприятия "Бериева". Местные власти заявили о 3 погибших и 8 раненых в результате ночной атаки.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика

Кроме того, предприятие занимается ремонтом и модернизацией самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, что делает этот объект одним из ключевых в российской военной авиации.

Также украинские силы нанесли удары по энергетической и нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ. Были повреждены нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске и Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае

По предварительной информации, в Новороссийске попадание зафиксировано по нефтяным стендерам, а также по пусковой установке из состава ЗРК С-400. Степень повреждений уточняется специалистами.

Напомним, этой ночью российские войска нанесли массированный удар по Украине. Враг применил более 464 БпЛА и 22 ракеты.

А также президент Владимир Зеленский раскрыл детали атаки по Украине этой ночью.

россия ВСУ самолет Генштаб ВСУ атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
