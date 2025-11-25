Обстрел Украины 25 ноября — реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Российские войска в ночь на 25 ноября атаковали Украину 22 ракетами различных типов и 460 ударными дронами. Основной вражеский удар был направлен на Киев.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Обстрел Украины 25 ноября

Зеленский рассказал, что этой ночью основной российский удар был направлен по Киеву и области. Сейчас в столице работают спасатели, ведь в городе есть много повреждений жилых домов и гражданской инфраструктуры. По словам президента, ранения получили 13 человек, а еще шестеро погибли. Он выразил соболезнования всем родным и близким.

Спасатели на месте обстрела в Киеве. Фото: ГСЧС

Спасатели эвакуируют ребенка. Фото: ГСЧС

Последствия удара по Киеву. Фото: ГСЧС

Также известно, что есть разрушения и в Одесской области. Ночью оккупанты били по портам, продовольствию и инфраструктуре.

Спасатели тушат пожар в Одессе. Фото: ГСЧС

Последствия обстрела Одессы. Фото: ГСЧС

"Также били по Днепровской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях. Главные цели — энергетика и все, что обеспечивает нормальную жизнь", — подчеркнул глава государства.

В целом россияне применили 22 ракеты различных типов, в том числе аэробаллистические, и более 460 дронов, из которых большинство — российско-иранские "шахеды". Также известно, что четыре дрона вылетели в Молдову и Румынию.

"Именно поэтому все партнеры должны не забывать, что каждый день нужно спасать жизни. Оружие и ПВО — важны, так же как важно санкционное давление на агрессора. Нельзя делать никаких пауз в помощи. Ключевое сейчас — чтобы все партнеры вместе, совместными усилиями двигались к дипломатии. Давление на Россию обязательно должно сработать. Спасибо всем, кто с Украиной", — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, в Киеве 25 ноября ввели экстренные отключения света после обстрелов. В энергосистеме тяжелая ситуация.

Кроме того, в столице ограничили теплоснабжение после атаки России. Коммунальные службы ликвидируют последствия атаки.