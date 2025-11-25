Відео
Головна Армія Нічний обстріл України — Зеленський розкрив деталі атаки

Нічний обстріл України — Зеленський розкрив деталі атаки

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 09:45
Оновлено: 10:32
Обстріл України 25 листопада — реакція Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Російські війська у ніч проти 25 листопада атакували Україну 22 ракетами різних типів та 460 ударними дронами. Основний ворожий удар був спрямований на Київ.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram. 

Читайте також:

Обстріл України 25 листопада

Зеленський розповів, що цієї ночі основний російський удар був спрямований по Києву та області. Зараз в столиці працюють рятувальники, адже в місті є багато пошкоджень житлових будинків та цивільної інфраструктури. За словами президента, поранення отримали 13 людей, а ще шестеро загинули. Він висловив співчуття усім рідним та близьким. 

Обстріл Києва 25 листопада
Рятувальники на місці обстрілу в Києві. Фото: ДСНС
Атака на Київ 25 листопада
Рятувальники евакуюють дитину. Фото: ДСНС
null
Наслідки удару по Києву. Фото: ДСНС

Також відомо, що є руйнування і в Одеській області. Вночі окупанти били по портах, продовольству та інфраструктурі. 

Обстріл Одеси 25 листопада
Рятувальники гасять пожежу в Одесі. Фото: ДСНС
Удар по Одесі 25 листопада
Наслідки обстрілу Одеси. Фото: ДСНС

"Також били по Дніпровщині, Харківщині, Чернігівщині та Черкащині. Головні цілі — енергетика і все, що забезпечує нормальне життя", — наголосив глава держави. 

Загалом росіяни застосували 22 ракети різних типів, зокрема аеробалістичні, та понад 460 дронів, із яких більшість — російсько-іранські "шахеди". Також відомо, що чотири дрони вилетіли до Молдови та Румунії.

"Саме тому всі партнери мають не забувати, що кожного дня потрібно рятувати життя. Зброя та ППО — важливі, так само як важливий санкційний тиск на агресора. Не можна робити жодних пауз у допомозі. Ключове зараз — щоб усі партнери разом, спільними зусиллями рухались до дипломатії. Тиск на Росію обов’язково має спрацювати. Дякую всім, хто з Україною", — зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у Києві 25 листопада запровадили екстрені відключення світла після обстрілів. В енергосистемі важка ситуація.

Крім того, в столиці обмежили теплопостачання після атаки Росії. Комунальні служби ліквідовують наслідки атаки.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
