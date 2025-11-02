Пожежа у Туапсе 2 листопада — дрони пошкодили танкер і нафтоналивний термінал

Пожежа у Туапсе. Фото: російські ЗМІ

У ніч проти 2 листопада російський Туапсе зазнав атаки безпілотників, внаслідок якої загорівся танкер та постраждав нафтоналивний термінал. Влада Краснодарського краю повідомила про значні пошкодження інфраструктури.

Про це пишуть російські ЗМІ.

У Туапсе пошкоджено танкер і нафтоналивний термінал

За інформацією Оперативного штабу регіону, уламки збитих дронів пошкодили танкер та нафтоналивний термінал. Після влучання в палубну надбудову на судні спалахнула пожежа, екіпаж евакуювали.

Окрім того, пошкоджені будівлі та інфраструктура нафтового термінала, а також розбите скління будівлі залізничного вокзалу. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Пожежа у нафтоналивному терміналі Туапсе. Фото: росЗМІ

Туапсинський порт, який став ціллю атаки, включає нафтотермінал та нафтопереробний завод "Роснефти". Згідно із інформацією Telegram-каналу "Кримський вітер", після "візиту добрих дронів" у Туапсе горіли глибоководні причали "Роснефти" 1А та 1Б, призначені для завантаження нафтопродуктів на танкери. Ці причали працюють з 2013 року та мають пропускну здатність до 7 млн тонн нафти на рік, приймаючи судна довжиною до 250 метрів і осадкою до 15 метрів.

Моніторингові ресурси зазначають, що влучання припало на центральну вантажну естакаду — ключовий вузол перевалки нафти та темних нафтопродуктів між береговими резервуарами та танкерами.

Також росЗМІ повідомили щонайменше про три осередки займання у порту Туапсе: два — на глибоководному причальному комплексі "РН-Морський термінал Туапсе", та один — на нафтоналивному причалі в районі Південного молу. Третій осередок, імовірно, був зафіксований на суховантажно-навалочному пірсі в північно-західній частині бухти, хоча наразі немає достовірних підтверджень.

