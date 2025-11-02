Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Дрони атакували російське місто Туапсе — які наслідки

Дрони атакували російське місто Туапсе — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 10:17
Оновлено: 10:18
Пожежа у Туапсе 2 листопада — дрони пошкодили танкер і нафтоналивний термінал
Пожежа у Туапсе. Фото: російські ЗМІ

У ніч проти 2 листопада російський Туапсе зазнав атаки безпілотників, внаслідок якої загорівся танкер та постраждав нафтоналивний термінал. Влада Краснодарського краю повідомила про значні пошкодження інфраструктури.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Реклама
Читайте також:

У Туапсе пошкоджено танкер і нафтоналивний термінал

За інформацією Оперативного штабу регіону, уламки збитих дронів пошкодили танкер та нафтоналивний термінал. Після влучання в палубну надбудову на судні спалахнула пожежа, екіпаж евакуювали.

Окрім того, пошкоджені будівлі та інфраструктура нафтового термінала, а також розбите скління будівлі залізничного вокзалу. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Атака на Туапсе 2 листопада
Пожежа у нафтоналивному терміналі Туапсе. Фото: росЗМІ

Туапсинський порт, який став ціллю атаки, включає нафтотермінал та нафтопереробний завод "Роснефти". Згідно із інформацією Telegram-каналу "Кримський вітер", після "візиту добрих дронів" у Туапсе горіли глибоководні причали "Роснефти" 1А та 1Б, призначені для завантаження нафтопродуктів на танкери. Ці причали працюють з 2013 року та мають пропускну здатність до 7 млн тонн нафти на рік, приймаючи судна довжиною до 250 метрів і осадкою до 15 метрів.

Моніторингові ресурси зазначають, що влучання припало на центральну вантажну естакаду — ключовий вузол перевалки нафти та темних нафтопродуктів між береговими резервуарами та танкерами.

Також росЗМІ повідомили щонайменше про три осередки займання у порту Туапсе: два — на глибоководному причальному комплексі "РН-Морський термінал Туапсе", та один — на нафтоналивному причалі в районі Південного молу. Третій осередок, імовірно, був зафіксований на суховантажно-навалочному пірсі в північно-західній частині бухти, хоча наразі немає достовірних підтверджень.

Нагадаємо, агенти АТЕШ у російських війська знищили власну техніку, щоб зірвати відправлення до Покровська.

А також бійці ЗСУ показали, як дали відсіч російським окупантам під Лиманом.

росія нафта дрони війна танкер
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації