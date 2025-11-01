Українські військові знищили російських окупантів на Лиманському напрямку

Російські окупанти. Фото: кадр з відео

Українські військові ефектно зустріли російських окупантів на Лиманському напрямку. Противник змінює тактику та все частіше йде пішки.

Відео опублікувала пресслужба Сухопутних військ у Telegram у суботу, 1 листопада.

Знищення окупантів на Лиманському напрямку

"Росіяни змінюють тактику — техніки менше, окупанти йдуть пішки. Але дорога ця — в один кінець", — йдеться у повідомленні.

Загарбників зустріли пілоти FPV батальйону SIGNUM із 53-ї механізованої бригади. Воїни ефектно ліквідували російську піхоту.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію на Покровському напрямку.

Також український лідер Володимир Зеленський відзначив воїнів державними нагородами. За його словами, кожен український військовий — це захисник життя та майбутнього країни.