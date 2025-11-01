Сирський доповів із Покровського фронту — що відомо

Як тримають оборону в Покровську — деталі від Сирського
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський прибув на Покровський напрямок і провів низку нарад із керівниками корпусів та військових частин, які виконують бойові завдання у цьому районі. Він констатував, що ворог чинить потужний тиск, але наголосив на відсутності оточення чи блокування міст і на необхідності забезпечення логістики для підрозділів.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в офіційному Telegram-каналі у суботу, 1 листопада
Операція на Покровському напрямку триває
За словами Сирського, у Покровсько-Мирноградській агломерації триває комплексна операція зі знищення й витіснення ворожих сил, де основний тягар лягає на штурмові підрозділи та операторів безпілотних систем. Він відвідав корпуси й частини, заслухав доповіді командирів на місцях і вивчив потреби підрозділів для подальших дій. Командування також координує роботу підрозділів Сил спеціальних операцій, ВСП, СБУ та Головного управління розвідки для посилення операцій.
"Триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська", — зазначив Олександр Сирський.
Головнокомандувач додав, що на Добропільському виступі триває звільнення та зачистка територій, і що оборона Покровська й Мирнограда утримується. Для підсилення захисту агломерації передбачено додаткові підрозділи, озброєння та техніку, зокрема нові безпілотні системи.
"Дякую українським солдатам, сержантам та офіцерам, які нищать ворога та тримають стрій", — наголосив Олександр Сирський.
Нагадаємо, що Олександр Сирський провів нараду щодо покращення медичного забезпечення армії, під час якої акцентував увагу на впровадженні роботизованих комплексів і медичних гелікоптерів для евакуації поранених.
Раніше ми також інформували, що Сирський спростував чутки про блокування українських військових у Покровську, зазначивши, що ситуація складна, але контрольована.
