Сирський доповів із Покровського фронту — що відомо

Олександр Сирський. Фото: Сирський/Telegram

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський прибув на Покровський напрямок і провів низку нарад із керівниками корпусів та військових частин, які виконують бойові завдання у цьому районі. Він констатував, що ворог чинить потужний тиск, але наголосив на відсутності оточення чи блокування міст і на необхідності забезпечення логістики для підрозділів.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в офіційному Telegram-каналі у суботу, 1 листопада

Операція на Покровському напрямку триває

За словами Сирського, у Покровсько-Мирноградській агломерації триває комплексна операція зі знищення й витіснення ворожих сил, де основний тягар лягає на штурмові підрозділи та операторів безпілотних систем. Він відвідав корпуси й частини, заслухав доповіді командирів на місцях і вивчив потреби підрозділів для подальших дій. Командування також координує роботу підрозділів Сил спеціальних операцій, ВСП, СБУ та Головного управління розвідки для посилення операцій.

Допис Сирського у Telegram. Фото: скриншот

"Триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська", — зазначив Олександр Сирський.

Головнокомандувач додав, що на Добропільському виступі триває звільнення та зачистка територій, і що оборона Покровська й Мирнограда утримується. Для підсилення захисту агломерації передбачено додаткові підрозділи, озброєння та техніку, зокрема нові безпілотні системи.

"Дякую українським солдатам, сержантам та офіцерам, які нищать ворога та тримають стрій", — наголосив Олександр Сирський.

Нагадаємо, що Олександр Сирський провів нараду щодо покращення медичного забезпечення армії, під час якої акцентував увагу на впровадженні роботизованих комплексів і медичних гелікоптерів для евакуації поранених.

Раніше ми також інформували, що Сирський спростував чутки про блокування українських військових у Покровську, зазначивши, що ситуація складна, але контрольована.