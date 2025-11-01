Видео
Україна
Как держат оборону в Покровске — детали от Сырского

Как держат оборону в Покровске — детали от Сырского

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 16:43
обновлено: 16:43
Сырский доложил с Покровского фронта - что известно
Александр Сырский. Фото: Сырский/Telegram

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский прибыл на Покровское направление и провел ряд совещаний с руководителями корпусов и воинских частей, выполняющих боевые задачи в этом районе. Он констатировал, что враг оказывает мощное давление, но подчеркнул отсутствие окружения или блокирования городов и необходимость обеспечения логистики для подразделений.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в официальном Telegram-канале в субботу, 1 ноября

Читайте также:

Операция на Покровском направлении продолжается

По словам Сырского, в Покровско-Мирноградской агломерации продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению вражеских сил, где основная тяжесть ложится на штурмовые подразделения и операторов беспилотных систем. Он посетил корпуса и части, заслушал доклады командиров на местах и изучил потребности подразделений для дальнейших действий. Командование также координирует работу подразделений Сил специальных операций, ВСП, СБУ и Главного управления разведки для усиления операций.

Як тримають оборону в Покровську — деталі від Сирського - фото 1
Сообщение Сырского в Telegram. Фото: скриншот

"Продолжаетсякомплексная операция по уничтожению и вытеснению вражеских сил из Покровска", — отметил Александр Сирский.

Главнокомандующий добавил, что на Добропольском выступлении продолжается освобождение и зачистка территорий, и что оборона Покровска и Мирнограда удерживается. Для усиления защиты агломерации предусмотрены дополнительные подразделения, вооружение и техника, в том числе новые беспилотные системы.

"Спасибо украинским солдатам, сержантам и офицерам, которые уничтожают врага и держат строй", — подчеркнул Александр Сырский.

Напомним, что Александр Сырский провел совещание по улучшению медицинского обеспечения армии, во время которого акцентировал внимание на внедрении роботизированных комплексов и медицинских вертолетов для эвакуации раненых.

Ранее мы также информировали, что Сырский опроверг слухи о блокировании украинских военных в Покровске, отметив, что ситуация сложная, но контролируемая.

ВСУ война в Украине Александр Сырский Сирский Покровск
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
