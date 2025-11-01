Украинские военные уничтожили российских оккупантов на Лиманском направлении

Российские оккупанты. Фото: кадр из видео

Украинские военные эффектно встретили российских оккупантов на Лиманском направлении. Противник меняет тактику и все чаще идет пешком.

Видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск в Telegram в субботу, 1 ноября.

Уничтожение оккупантов на Лиманском направлении

"Россияне меняют тактику — техники меньше, оккупанты идут пешком. Но дорога эта — в один конец", — говорится в сообщении.

Захватчиков встретили пилоты FPV батальона SIGNUM из 53-й механизированной бригады. Воины эффектно ликвидировали российскую пехоту.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации на Покровском направлении.

Также украинский лидер Владимир Зеленский отметил воинов государственными наградами. По его словам, каждый украинский военный — это защитник жизни и будущего страны.