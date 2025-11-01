Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия ВСУ эффектно встретили оккупантов под Лиманом — видео ударов

ВСУ эффектно встретили оккупантов под Лиманом — видео ударов

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 17:30
обновлено: 17:32
Украинские военные уничтожили российских оккупантов на Лиманском направлении
Российские оккупанты. Фото: кадр из видео

Украинские военные эффектно встретили российских оккупантов на Лиманском направлении. Противник меняет тактику и все чаще идет пешком.

Видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск в Telegram в субботу, 1 ноября.

Реклама
Читайте также:

Уничтожение оккупантов на Лиманском направлении

"Россияне меняют тактику — техники меньше, оккупанты идут пешком. Но дорога эта — в один конец", — говорится в сообщении.

Захватчиков встретили пилоты FPV батальона SIGNUM из 53-й механизированной бригады. Воины эффектно ликвидировали российскую пехоту.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации на Покровском направлении.

Также украинский лидер Владимир Зеленский отметил воинов государственными наградами. По его словам, каждый украинский военный — это защитник жизни и будущего страны.

война ВСУ Украина Донецкая область оккупанты Сухопутные войска
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации