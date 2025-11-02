Партизани АТЕШ спалили техніку РФ у Авдіївці — фото

Знищена вантажівка ЗС РФ. Фото: t.me/atesh_ua

Агенти з-поміж особового складу 115-ї окремої мотострілецької бригади РФ підпалили власний військовий вантажний автомобіль, відмовившись вирушати на операцію під Покровськом. Так партизани затримали відправку підрозділу і уникли участі в штурмових діях.

Про це повідомили у військовому русі українців та кримських татар "АТЕШ" у неділю, 2 листопада.

Агенти в ЗС РФ спалили власну техніку

Інцидент стався в районі тимчасово окупованого міста Авдіївка, де дислокується частина бригади.

За повідомленнями "АТЕШ", особовий склад дізнався про передислокацію до Покровська та "самогубні" завдання від командування. Після чого, щоб перешкодити відправці, агенти підпалили власну техніку.

Наслідки диверсії військових РФ. Фото: t.me/atesh_ua

"Цим актом агенти затримали відправку підрозділу і убезпечили своє життя. Солдати бачать: командування кидає особовий склад на вірну смерть, не даючи ні відпочинку, ні евакуації", — написали у русі.

Палаюча вантажівка після диверсії. Фото: t.me/atesh_ua

Нагадаємо, нещодавно в тимчасового окупованому Криму партизани влаштували диверсію на залізниці, щоб завдало удару по логістиці ворога.

А також 7 корпус Швидкого реагування ДШВ показав, як просувається контрнаступальна операція ЗСУ в Покровську.