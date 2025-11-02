Відео
Україна
Головна Армія Партизани АТЕШ спалили техніку РФ, щоб зірвати штурм у Покровську

Партизани АТЕШ спалили техніку РФ, щоб зірвати штурм у Покровську

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 07:40
Оновлено: 07:40
Партизани АТЕШ спалили техніку РФ у Авдіївці — фото
Знищена вантажівка ЗС РФ. Фото: t.me/atesh_ua

Агенти з-поміж особового складу 115-ї окремої мотострілецької бригади РФ підпалили власний військовий вантажний автомобіль, відмовившись вирушати на операцію під Покровськом. Так партизани затримали відправку підрозділу і уникли участі в штурмових діях.

Про це повідомили у військовому русі українців та кримських татар "АТЕШ" у неділю, 2 листопада.

Читайте також:

Агенти в ЗС РФ спалили власну техніку

Інцидент стався в районі тимчасово окупованого міста Авдіївка, де дислокується частина бригади. 

За повідомленнями "АТЕШ", особовий склад дізнався про передислокацію до Покровська та "самогубні" завдання від командування. Після чого, щоб перешкодити відправці, агенти підпалили власну техніку.

Агенти АТЕШ в лавах ЗС РФ спалили техніку у Авдіївці
Наслідки диверсії військових РФ. Фото: t.me/atesh_ua

"Цим актом агенти затримали відправку підрозділу і убезпечили своє життя. Солдати бачать: командування кидає особовий склад на вірну смерть, не даючи ні відпочинку, ні евакуації", — написали у русі.

Агенти АТЕШ спалили техніку РФ у Авдіївці
Палаюча вантажівка після диверсії. Фото: t.me/atesh_ua

Нагадаємо, нещодавно в тимчасового окупованому Криму партизани влаштували диверсію на залізниці, щоб завдало удару по логістиці ворога.

А також 7 корпус Швидкого реагування ДШВ показав, як просувається контрнаступальна операція ЗСУ в Покровську.

диверсія партизани АТЕШ Покровськ армія РФ
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
