Партизаны АТЕШ сожгли технику РФ в Авдеевке - фото

Партизаны АТЕШ сожгли технику РФ, чтобы сорвать штурм в Покровске
Агенты из личного состава 115-й отдельной мотострелковой бригады РФ подожгли собственный военный грузовой автомобиль, отказавшись отправляться на операцию под Покровском. Так партизаны задержали отправку подразделения и избежали участия в штурмовых действиях.
Об этом сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "АТЕШ" в воскресенье, 2 ноября.
Агенты в ВС РФ сожгли собственную технику
Инцидент произошел в районе временно оккупированного города Авдеевка, где дислоцируется часть бригады.
По сообщениям "АТЕШ", личный состав узнал о передислокации в Покровск и "самоубийственных" задачах от командования. После чего, чтобы помешать отправке, агенты подожгли собственную технику.
"Этим актом агенты задержали отправку подразделения и обезопасили свою жизнь. Солдаты видят: командование бросает личный состав на верную смерть, не давая ни отдыха, ни эвакуации",— написали в движении.
