Партизаны АТЕШ сожгли технику РФ в Авдеевке - фото

Уничтожен грузовик ВС РФ. Фото: t.me/atesh_ua

Агенты из личного состава 115-й отдельной мотострелковой бригады РФ подожгли собственный военный грузовой автомобиль, отказавшись отправляться на операцию под Покровском. Так партизаны задержали отправку подразделения и избежали участия в штурмовых действиях.

Об этом сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "АТЕШ" в воскресенье, 2 ноября.

Агенты в ВС РФ сожгли собственную технику

Инцидент произошел в районе временно оккупированного города Авдеевка, где дислоцируется часть бригады.

По сообщениям "АТЕШ", личный состав узнал о передислокации в Покровск и "самоубийственных" задачах от командования. После чего, чтобы помешать отправке, агенты подожгли собственную технику.

Последствия диверсии военным РФ. Фото: t.me/atesh_ua

"Этим актом агенты задержали отправку подразделения и обезопасили свою жизнь. Солдаты видят: командование бросает личный состав на верную смерть, не давая ни отдыха, ни эвакуации",— написали в движении.

Горящий грузовик после диверсии. Фото: t.me/atesh_ua

Напомним, недавно во временного оккупированном Крыму партизаны устроили диверсию на железной дороге, чтобы нанесло удар по логистике врага.

А также 7 корпус быстрого реагирования ДШВ показал, как продвигается контрнаступательная операция ВСУ в Покровске.