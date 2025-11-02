Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Партизаны АТЕШ сожгли технику РФ, чтобы сорвать штурм в Покровске

Партизаны АТЕШ сожгли технику РФ, чтобы сорвать штурм в Покровске

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 07:40
обновлено: 07:40
Партизаны АТЕШ сожгли технику РФ в Авдеевке - фото
Уничтожен грузовик ВС РФ. Фото: t.me/atesh_ua

Агенты из личного состава 115-й отдельной мотострелковой бригады РФ подожгли собственный военный грузовой автомобиль, отказавшись отправляться на операцию под Покровском. Так партизаны задержали отправку подразделения и избежали участия в штурмовых действиях.

Об этом сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "АТЕШ" в воскресенье, 2 ноября.

Реклама
Читайте также:

Агенты в ВС РФ сожгли собственную технику

Инцидент произошел в районе временно оккупированного города Авдеевка, где дислоцируется часть бригады.

По сообщениям "АТЕШ", личный состав узнал о передислокации в Покровск и "самоубийственных" задачах от командования. После чего, чтобы помешать отправке, агенты подожгли собственную технику.

Агенти АТЕШ в лавах ЗС РФ спалили техніку у Авдіївці
Последствия диверсии военным РФ. Фото: t.me/atesh_ua

"Этим актом агенты задержали отправку подразделения и обезопасили свою жизнь. Солдаты видят: командование бросает личный состав на верную смерть, не давая ни отдыха, ни эвакуации",— написали в движении.

Агенти АТЕШ спалили техніку РФ у Авдіївці
Горящий грузовик после диверсии. Фото: t.me/atesh_ua

Напомним, недавно во временного оккупированном Крыму партизаны устроили диверсию на железной дороге, чтобы нанесло удар по логистике врага.

А также 7 корпус быстрого реагирования ДШВ показал, как продвигается контрнаступательная операция ВСУ в Покровске.

диверсия партизаны АТЕШ Покровск армия РФ
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации