Украинские войска улучшили позиции в Покровске - что известно

Украинские подразделения улучшили тактические позиции в отдельных кварталах Покровска в результате серии успешных контрдействий, одновременно наращивая штурмовые группы и механизмы прикрытия. Командование 7 корпуса Быстрого реагирования десантно-штурмовых войск сообщает о планомерных мерах по блокированию вражеских логистических путей.

Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ в Facebook в субботу, 1 ноября.

Улучшение позиций и наращивание давления на врага

По словам корпуса, обстановка в Покровске остается сложной, но украинские войска уже изменили тактическую ситуацию на ряде участков, усилив штурмовые группы и диверсифицируя способы перемещения личного состава. В то же время продолжаются мероприятия по перерезанию вражеской логистики и удержанию противника под постоянным огневым контролем. Командование также акцентирует на наращивании возможностей ПВО и средств РЭБ для противодействия беспилотникам.

"В результате успешных контрдействий украинские военные сумели улучшить тактическое положение в нескольких кварталах города", — сообщили в 7 корпусе ШР ДШВ.

Оборона продолжает давить на врага: за последнюю неделю в Покровске ранены и ликвидированы по меньшей мере 85 россиян, а в октябре в полосе ответственности 7 корпуса ликвидировано 1320 человек и еще 646 выведены из строя. В течение последних суток Силы обороны сбили 5 "Шахедов" и 1 "Герань", а также успешно провели безпарашютное десантирование в районе Покровска с участием подразделений ПВО, РЭБ, РЭР и БпС.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Покровское направление, где провел совещания с командирами частей и корпусов, отметив отсутствие блокирования городов и важность поддержания логистики.

