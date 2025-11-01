Відео
Як просуваються операції ЗСУ в Покровську — відео

Як просуваються операції ЗСУ в Покровську — відео

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 19:42
Оновлено: 19:42
Українські війська покращили позиції в Покровську — що відомо
Бойові дії. Фото ілюстративне: 7 корпус Швидкого реагування ДШВ ЗСУ

Українські підрозділи покращили тактичні позиції в окремих кварталах Покровська в результаті серії успішних контрдій, одночасно нарощуючи штурмові групи та механізми прикриття. Командування 7 корпусу Швидкого реагування десантно-штурмових військ повідомляє про планомірні заходи з блокування ворожих логістичних шляхів.

Про це повідомив 7 корпус Швидкого реагування ДШВ ЗСУ в Facebook у суботу, 1 листопада.

Читайте також:

Покращення позицій і нарощування тиску на ворога

За словами корпусу, обстановка в Покровську залишається складною, але українські війська вже змінили тактичну ситуацію на низці ділянок, посиливши штурмові групи та диверсифікуючи способи переміщення особового складу. Водночас тривають заходи з перерізання ворожої логістики та утримання противника під постійним вогневим контролем. Командування також акцентує на нарощуванні можливостей ППО та засобів РЕБ для протидії безпілотникам.

"У результаті успішних контрдій українські військові зуміли покращити тактичне положення у декількох кварталах міста", — повідомили в 7 корпусі ШР ДШВ.

Оборона продовжує тиснути на ворога: за останній тиждень у Покровську поранено й ліквідовано щонайменше 85 росіян, а в жовтні у смузі відповідальності 7 корпусу ліквідовано 1320 осіб і ще 646 виведено з ладу. Протягом останньої доби Сили оборони збили 5 "Шахедів" та 1 "Герань", а також успішно провели безпарашутне десантування в районі Покровська за участі підрозділів ППО, РЕБ, РЕР та БпС.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Покровський напрямок, де провів наради з командирами частин і корпусів, наголосивши на відсутності блокування міст та важливості підтримання логістики.

Раніше ми також інформували, що спецпідрозділи та авіація ГУР МО України розпочали десантну операцію у Покровську під безпосереднім керівництвом начальника розвідки Кирила Буданова.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
