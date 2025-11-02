Видео
Дроны атаковали российский город Туапсе — какие последствия

Дроны атаковали российский город Туапсе — какие последствия

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 10:17
обновлено: 10:18
Пожар в Туапсе 2 ноября — дроны повредили танкер и нефтеналивной терминал
Пожар в Туапсе. Фото: российские СМИ

В ночь на 2 ноября российский Туапсе подвергся атаке беспилотников, в результате которой загорелся танкер и пострадал нефтеналивной терминал. Власти Краснодарского края сообщили о значительных повреждениях инфраструктуры.

Об этом пишут российские СМИ.

Читайте также:

В Туапсе поврежден танкер и нефтеналивной терминал

По информации Оперативного штаба региона, обломки сбитых дронов повредили танкер и нефтеналивной терминал. После попадания в палубную надстройку на судне вспыхнул пожар, экипаж эвакуировали.

Кроме того, повреждены здания и инфраструктура нефтяного терминала, а также разбито остекление здания железнодорожного вокзала. Сообщений о пострадавших не поступало.

Атака на Туапсе 2 листопада
Пожар в нефтеналивном терминале Туапсе. Фото: росСМИ

Туапсинский порт, который стал целью атаки, включает нефтетерминал и нефтеперерабатывающий завод "Роснефти". Согласно информации Telegram-канала "Крымский ветер", после "визита добрых дронов" в Туапсе горели глубоководные причалы "Роснефти" 1А и 1Б, предназначенные для загрузки нефтепродуктов на танкеры. Эти причалы работают с 2013 года и имеют пропускную способность до 7 млн тонн нефти в год, принимая суда длиной до 250 метров и осадкой до 15 метров.

Мониторинговые ресурсы отмечают, что попадание пришлось на центральную грузовую эстакаду — ключевой узел перевалки нефти и темных нефтепродуктов между береговыми резервуарами и танкерами.

Также росСМИ сообщили по меньшей мере о трех очагах возгорания в порту Туапсе: два — на глубоководном причальном комплексе "РН-Морской терминал Туапсе", и один — на нефтеналивном причале в районе Южного мола. Третий очаг, вероятно, был зафиксирован на сухогрузно-навалочном пирсе в северо-западной части бухты, хотя пока нет достоверных подтверждений.

Напомним, агенты АТЕШ в российских войска уничтожили собственную технику, чтобы сорвать отправку в Покровск.

А также бойцы ВСУ показали, как дали отпор российским оккупантам под Лиманом.

россия нефть дроны танкер
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
