Генштаб подтвердил удар ВСУ по критическому предприятию ОПК России

В ночь на четверг, 4 декабря, Силы обороны Украины нанесли удар по одному из крупнейших химических предприятий России — "Невинномысскому Азоту" в Ставропольском крае. Это предприятие играет ключевую роль в военно-промышленном комплексе РФ, ведь ежегодно производит более миллиона тонн аммиака и до 1,4 миллиона тонн аммиачной селитры — базовых компонентов для взрывчатых веществ и изготовления боеприпасов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Удар по "Невинномысскому Азоту"

По данным украинских военных, завод выступает важным химическим хабом, обеспечивая ряд предприятий российского ОПК и поддерживая техническое обеспечение боевых действий. После удара был поражен один из производственных цехов, на территории объекта вспыхнул пожар.

Украинские оборонцы также подтвердили потери российских подразделений на полигоне вблизи Докучаевска на временно оккупированной территории Донецкой области. По уточненным данным, количество погибших и раненых среди личного состава противника составляет около 60 военнослужащих.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, что украинские подразделения нанесли ряд успешных ударов по стратегическим военно-промышленным объектам России, в результате чего был уничтожен экспериментальный самолет и важные стратегические цели.

А до этого российский Туапсе подвергся атаке беспилотников, в результате которой загорелся танкер и пострадал нефтеналивной терминал.