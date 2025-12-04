Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Генштаб подтвердил удар ВСУ по критическому предприятию ОПК РФ

Генштаб подтвердил удар ВСУ по критическому предприятию ОПК РФ

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 22:18
Генштаб подтвердил удар ВСУ по критическому предприятию ОПК России
Взрыв на предприятии. Фото: Getty Image

В ночь на четверг, 4 декабря, Силы обороны Украины нанесли удар по одному из крупнейших химических предприятий России — "Невинномысскому Азоту" в Ставропольском крае. Это предприятие играет ключевую роль в военно-промышленном комплексе РФ, ведь ежегодно производит более миллиона тонн аммиака и до 1,4 миллиона тонн аммиачной селитры — базовых компонентов для взрывчатых веществ и изготовления боеприпасов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Реклама
Читайте также:
Генштаб підтвердив удар ЗСУ по критичному підприємству ОПК Росії - фото 1
Пост Генштаба. Фото: скриншот

Удар по "Невинномысскому Азоту"

По данным украинских военных, завод выступает важным химическим хабом, обеспечивая ряд предприятий российского ОПК и поддерживая техническое обеспечение боевых действий. После удара был поражен один из производственных цехов, на территории объекта вспыхнул пожар.

Украинские оборонцы также подтвердили потери российских подразделений на полигоне вблизи Докучаевска на временно оккупированной территории Донецкой области. По уточненным данным, количество погибших и раненых среди личного состава противника составляет около 60 военнослужащих.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, что украинские подразделения нанесли ряд успешных ударов по стратегическим военно-промышленным объектам России, в результате чего был уничтожен экспериментальный самолет и важные стратегические цели.

А до этого российский Туапсе подвергся атаке беспилотников, в результате которой загорелся танкер и пострадал нефтеналивной терминал.

война завод Генштаб ВСУ война в Украине Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации