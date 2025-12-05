Відео
Головна Армія Сили оборони вразили морський порт і НПЗ у тилу Росії

Сили оборони вразили морський порт і НПЗ у тилу Росії

Дата публікації: 5 грудня 2025 14:14
ЗСУ атакували морський порт і НПЗ у Росії — у Генштабі повідомили деталі
Вибух. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України завдали удару по стратегічним об'єктам у Росії. Під атакою опинилися морський порт у Краснодарському краї та два нафтопереробні заводи.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ в п'ятницю, 5 грудня.

Читайте також:

ЗСУ атакували стратегічні об'єкти в Росії

У ніч проти 5 грудня українські військові підрозділи завдали удару по інфраструктурі Темрюцького морського порту в Краснодарському краї РФ. Цей об'єкт здійснює відвантаження генеральних, наливних (зокрема зрідженого газу та хімічних матеріалів), навалочних і насипних вантажів, а також використовується для логістичного забезпечення російської армії. Зафіксовано влучання по території порту з подальшою пожежею.

Паралельно українські сили вразили потужності Сизранського нафтопереробного заводу в Самарській області. НПЗ із річною переробкою 7-8,9 млн тонн нафти забезпечує паливом російські військові структури. У результаті атаки зафіксовано влучання БпЛА та пожежу, попередньо — пошкоджено одну з технологічних установок.

Також підтверджено результати попереднього удару по Саратовському НПЗ — пошкоджено установку первинної підготовки нафти ЕЛОУ-АВТ-6. За даними на початок грудня 2025 року, завод повністю зупинив первинну переробку сирої нафти та працює менш ніж на 50% від проєктної потужності, фактично зупинивши ключові виробничі процеси.

Нагадаємо, раніше у Генштабі підтвердили удар ЗСУ по одному з найбільших хімічних підприємств у Росії.

А також ми повідомляли, що Сили оборони знищили експериментальний російський літак, який є носієм лазерної зброї.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
