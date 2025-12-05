Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Силы обороны поразили морской порт и НПЗ в тылу России

Силы обороны поразили морской порт и НПЗ в тылу России

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 14:14
ВСУ атаковали морской порт и НПЗ в России — в Генштабе сообщили детали
Взрыв. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины нанесли удар по стратегическим объектам в России. Под атакой оказались морской порт в Краснодарском крае и два нефтеперерабатывающих завода.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в пятницу, 5 декабря.

Реклама
Читайте также:

ВСУ атаковали стратегические объекты в России

В ночь на 5 декабря украинские военные подразделения нанесли удар по инфраструктуре Темрюкского морского порта в Краснодарском крае РФ. Этот объект осуществляет отгрузку генеральных, наливных (в том числе сжиженного газа и химических материалов), навалочных и насыпных грузов, а также используется для логистического обеспечения российской армии. Зафиксировано попадание по территории порта с последующим пожаром.

Параллельно украинские силы поразили мощности Сызранского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. НПЗ с годовой переработкой 7-8,9 млн тонн нефти обеспечивает топливом российские военные структуры. В результате атаки зафиксировано попадание БПЛА и пожар, предварительно — повреждена одна из технологических установок.

Также подтверждены результаты предыдущего удара по Саратовскому НПЗ — повреждена установка первичной подготовки нефти ЭЛОУ-АВТ-6. По данным на начало декабря 2025 года, завод полностью остановил первичную переработку сырой нефти и работает менее чем на 50% от проектной мощности, фактически остановив ключевые производственные процессы.

Напомним, ранее в Генштабе подтвердили удар ВСУ по одному из крупнейших химических предприятий в России.

А также мы сообщали, что Силы обороны уничтожили экспериментальный российский самолет, который является носителем лазерного оружия.

россия НПЗ Генштаб ВСУ атака Силы обороны Украины
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации