ВСУ атаковали морской порт и НПЗ в России — в Генштабе сообщили детали

Взрыв. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины нанесли удар по стратегическим объектам в России. Под атакой оказались морской порт в Краснодарском крае и два нефтеперерабатывающих завода.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в пятницу, 5 декабря.

Реклама

Читайте также:

ВСУ атаковали стратегические объекты в России

В ночь на 5 декабря украинские военные подразделения нанесли удар по инфраструктуре Темрюкского морского порта в Краснодарском крае РФ. Этот объект осуществляет отгрузку генеральных, наливных (в том числе сжиженного газа и химических материалов), навалочных и насыпных грузов, а также используется для логистического обеспечения российской армии. Зафиксировано попадание по территории порта с последующим пожаром.

Параллельно украинские силы поразили мощности Сызранского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. НПЗ с годовой переработкой 7-8,9 млн тонн нефти обеспечивает топливом российские военные структуры. В результате атаки зафиксировано попадание БПЛА и пожар, предварительно — повреждена одна из технологических установок.

Также подтверждены результаты предыдущего удара по Саратовскому НПЗ — повреждена установка первичной подготовки нефти ЭЛОУ-АВТ-6. По данным на начало декабря 2025 года, завод полностью остановил первичную переработку сырой нефти и работает менее чем на 50% от проектной мощности, фактически остановив ключевые производственные процессы.

Напомним, ранее в Генштабе подтвердили удар ВСУ по одному из крупнейших химических предприятий в России.

А также мы сообщали, что Силы обороны уничтожили экспериментальный российский самолет, который является носителем лазерного оружия.