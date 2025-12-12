Удар ВСУ по НПЗ в Ярославской области - Генштаб подтвердил атаку

Генштаб подтвердил удар ВСУ по НПЗ в Ярославской области
Подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов, в частности по нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области РФ. Это один из крупнейших российских НПЗ, который ежегодно может перерабатывать до 15 млн тонн нефти и конденсата и активно используется для обеспечения российских вооруженных сил топливом.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Telegram в пятницу, 12 декабря.
Удар ВСУ по НПЗ в Ярославской области
В районе завода были зафиксированы взрывы и масштабный пожар. Точный объем нанесенного ущерба пока уточняется.
Кроме того, украинские защитники нанесли удары по складу боеприпасов в районе села Авдеевское (ранее Первомайское), а также по местам сосредоточения российских войск в Мирнограде и Родинском Донецкой области. Информация о потерях противника уточняется.
Силы обороны отметили, что и в дальнейшем будут осуществлять меры, направленные на снижение наступательного потенциала российской армии и принуждение РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.
Напомним, что ВСУ поразили один из крупнейших химических предприятий России — "Невинномысский Азот".
Ранее мы также информировали, что ВСУ нанесли удары по Темрюцкому морскому порту и по двум НПЗ в России — Сызранскому и Саратовскому.
Читайте Новини.LIVE!