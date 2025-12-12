Удар ВСУ по НПЗ в Ярославской области - Генштаб подтвердил атаку

Удар по НПЗ. Фото: Генштаб ВСУ

Подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов, в частности по нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области РФ. Это один из крупнейших российских НПЗ, который ежегодно может перерабатывать до 15 млн тонн нефти и конденсата и активно используется для обеспечения российских вооруженных сил топливом.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Telegram в пятницу, 12 декабря.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Удар ВСУ по НПЗ в Ярославской области

В районе завода были зафиксированы взрывы и масштабный пожар. Точный объем нанесенного ущерба пока уточняется.

Кроме того, украинские защитники нанесли удары по складу боеприпасов в районе села Авдеевское (ранее Первомайское), а также по местам сосредоточения российских войск в Мирнограде и Родинском Донецкой области. Информация о потерях противника уточняется.

Силы обороны отметили, что и в дальнейшем будут осуществлять меры, направленные на снижение наступательного потенциала российской армии и принуждение РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

