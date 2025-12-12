Видео
Главная Армия Генштаб подтвердил удар ВСУ по НПЗ в Ярославской области

Генштаб подтвердил удар ВСУ по НПЗ в Ярославской области

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 20:02
Удар ВСУ по НПЗ в Ярославской области - Генштаб подтвердил атаку
Удар по НПЗ. Фото: Генштаб ВСУ

Подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов, в частности по нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области РФ. Это один из крупнейших российских НПЗ, который ежегодно может перерабатывать до 15 млн тонн нефти и конденсата и активно используется для обеспечения российских вооруженных сил топливом.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Telegram в пятницу, 12 декабря.

Генштаб підтвердив удар ЗСУ по НПЗ у Ярославській області - фото 1
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Удар ВСУ по НПЗ в Ярославской области

В районе завода были зафиксированы взрывы и масштабный пожар. Точный объем нанесенного ущерба пока уточняется.

Кроме того, украинские защитники нанесли удары по складу боеприпасов в районе села Авдеевское (ранее Первомайское), а также по местам сосредоточения российских войск в Мирнограде и Родинском Донецкой области. Информация о потерях противника уточняется.

Силы обороны отметили, что и в дальнейшем будут осуществлять меры, направленные на снижение наступательного потенциала российской армии и принуждение РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Напомним, что ВСУ поразили один из крупнейших химических предприятий России — "Невинномысский Азот".

Ранее мы также информировали, что ВСУ нанесли удары по Темрюцкому морскому порту и по двум НПЗ в России — Сызранскому и Саратовскому.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
