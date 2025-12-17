Сил оборони завдали ударів по стратегічних об’єктах ВПК та НПЗ Росії

Вибух від удару. Фото ілюстративне: Getty Images

У ніч проти 17 грудня Сили оборони України продовжили завдавати результативних ударів по стратегічних об’єктах ВПК та нафтопереробним заводам Росії. Вражена ворожа інфраструктура галузі та нафтобаза.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ у середу, 17 грудня

Удари по ворожим об'єктам

Відомо, що підрозділи Сил оборони за допомогою Deep Strike уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу "Славянский". Він знаходиться у місті Слов’янськ-на-Кубані в Краснодарському краї РФ. Результатом удару сталі вибухи та пожежа — ціль пошкоджено, а збитки підприємства від цього уточнюються.

"Слов’янський НПЗ станом на 2025 рік переробляє сиру нафту і конденсат потужністю близько 5,2 млн тонн на рік. Задіяний у забезпеченні збройних сил російських окупантів", — зазначили Сили оборони.

Також було здійснено влучання по нафтобази "Николаєвская" в Ростовській області РФ. Наразі відомо про те, що пошкоджено резервуар та річковий плавзасіб "Капітан Гіберт".

А на тимчасово окупованій території Луганщини було уражено польовий артилерійський склад підрозділу. Він відносився до складу 101-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення армії РФ.

Результати попередніх місій

Щодо попередніх місій — є гарні новини. Встановлено ураження 14 грудня українськими ударними БпЛА бурової установки імені Р. Грайфера в акваторії Каспійського моря.

"Підтверджено пошкодження стаціонарної платформи, на якій розміщено експлуатаційно-технічний модуль підготовки та перекачування видобутого газу, в результаті чого зупинені всі 14 свердловин (загальний обсяг добування яких становив майже 3,5 тис. тонн на добу)", — повідомив Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, що у ніч на 6 грудня СОУ завдали удару по інфраструктурі Рязанського нафтопереробного заводу та Алчевському металургійному комбінату.

Раніше ми також інформували, що СОУ завдали удару по морському порту у Краснодарському краї та двом НПЗ.