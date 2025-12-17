Видео
Главная Армия СОУ нанесли удары по стратегическим объектам ВПК и НПЗ России

СОУ нанесли удары по стратегическим объектам ВПК и НПЗ России

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 11:37
Сил обороны нанесли удары по стратегическим объектам ВПК и НПЗ России
Взрыв от удара. Фото иллюстративное: Getty Images

В ночь на 17 декабря Силы обороны Украины продолжили наносить результативные удары по стратегическим объектам ВПК и нефтеперерабатывающим заводам России. Поражена вражеская инфраструктура отрасли и нефтебаза.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ в среду, 17 декабря

Читайте также:

Удары по вражеским объектам

Известно, что подразделения Сил обороны с помощью Deep Strike поразили инфраструктуру нефтеперерабатывающего завода "Славянский". Он находится в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ. Результатом удара стали взрывы и пожар — цель повреждена, а убытки предприятия от этого уточняются.

СОУ завдали ударів по стратегічних об’єктах ВПК та НПЗ Росії - фото 1
Сообщение Генштаба ВСУ в Telegram. Фото: скриншот

"Славянский НПЗ по состоянию на 2025 год перерабатывает сырую нефть и конденсат мощностью около 5,2 млн тонн в год. Задействован в обеспечении вооруженных сил российских оккупантов", — отметили Силы обороны.

Также было осуществлено попадание по нефтебазе "Николаевская" в Ростовской области РФ. Известно о том, что поврежден резервуар и речное плавсредство "Капитан Гиберт".

А на временно оккупированной территории Луганщины был поражен полевой артиллерийский склад подразделения. Он относился в состав 101-й отдельной бригады материально-технического обеспечения армии РФ.

Результаты предыдущих миссий

Относительно предыдущих миссий — есть хорошие новости. Установлено поражение 14 декабря украинскими ударными БпЛА буровой установки имени Р. Грайфера в акватории Каспийского моря.

"Подтверждено повреждение стационарной платформы, на которой размещен эксплуатационно-технический модуль подготовки и перекачки добытого газа, в результате чего остановлены все 14 скважин (общий объем добычи которых составлял почти 3,5 тыс. тонн в сутки)", — сообщил Генштаб ВСУ.

Напомним, что в ночь на 6 декабря СОУ нанесли удар по инфраструктуре Рязанского нефтеперерабатывающего завода и Алчевского металлургического комбината.

Ранее мы также информировали, что СОУ нанесли удар по морскому порту в Краснодарском крае и двум НПЗ.

ВСУ Генштаб ВСУ Россия Силы обороны Украины
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
