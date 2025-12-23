Видео
Главная Армия Бойцы 3 армейского корпуса уничтожили китайскую РСЗО на фронте

Бойцы 3 армейского корпуса уничтожили китайскую РСЗО на фронте

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 15:12
Бойцы 3 армейского корпуса уничтожили технику РФ под Лиманом — видео
РСЗО армии РФ. Фото: кадр из видео

Украинские военные уничтожили очередную вражескую технику на Лиманском направлении. Под удар попала, в частности, китайская реактивная система залпового огня, которую использовали российские оккупанты.

Видео поделились бойцы Третьего армейского корпуса.

Читайте также:

Защитники уничтожили технику РФ в Донецкой области

Как сообщается, вражескую РСЗО успешно поразили пилоты Третьего армейского корпуса. Кроме этого, украинские защитники уничтожили боевую машину пехоты, мототехнику противника и группы живой силы оккупантов.

Эффективную боевую работу осуществили операторы подразделения "FATUM" в составе 60-й отдельной механизированной бригады.

Ранее бойцы "Азова" показали, как отбили штурм противника под Добропольем.

А также украинские дроны нанесли удар по нефтяному терминалу в России.

ВСУ Донецкая область военная техника война в Украине атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
