Бойцы 3 армейского корпуса уничтожили технику РФ под Лиманом — видео

РСЗО армии РФ. Фото: кадр из видео

Украинские военные уничтожили очередную вражескую технику на Лиманском направлении. Под удар попала, в частности, китайская реактивная система залпового огня, которую использовали российские оккупанты.

Видео поделились бойцы Третьего армейского корпуса.

Как сообщается, вражескую РСЗО успешно поразили пилоты Третьего армейского корпуса. Кроме этого, украинские защитники уничтожили боевую машину пехоты, мототехнику противника и группы живой силы оккупантов.

Эффективную боевую работу осуществили операторы подразделения "FATUM" в составе 60-й отдельной механизированной бригады.

Ранее бойцы "Азова" показали, как отбили штурм противника под Добропольем.

А также украинские дроны нанесли удар по нефтяному терминалу в России.