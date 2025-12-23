Бойцы 3 армейского корпуса уничтожили технику РФ под Лиманом — видео

Бойцы 3 армейского корпуса уничтожили китайскую РСЗО на фронте
Украинские военные уничтожили очередную вражескую технику на Лиманском направлении. Под удар попала, в частности, китайская реактивная система залпового огня, которую использовали российские оккупанты.
Видео поделились бойцы Третьего армейского корпуса.
Защитники уничтожили технику РФ в Донецкой области
Как сообщается, вражескую РСЗО успешно поразили пилоты Третьего армейского корпуса. Кроме этого, украинские защитники уничтожили боевую машину пехоты, мототехнику противника и группы живой силы оккупантов.
Эффективную боевую работу осуществили операторы подразделения "FATUM" в составе 60-й отдельной механизированной бригады.
Ранее бойцы "Азова" показали, как отбили штурм противника под Добропольем.
А также украинские дроны нанесли удар по нефтяному терминалу в России.
