Україна
Украинские дроны поразили морской нефтяной терминал в России

Украинские дроны поразили морской нефтяной терминал в России

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 15:37
Таманьнефтегаз — украинские дроны поразили нефтяной терминал РФ
Поражение морского нефтяного терминала "Таманьнефтегаз". Фото: кадр из видео

Украинские дроны поразили морской нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае России. В результате этого есть сильные повреждения и возник масштабный пожар.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Читайте также:

Поражение морского нефтяного терминала

Источники сообщили, что в ночь на 22 декабря ударные БпЛА поразили морской нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарского края РФ. Известно, что в результате ударов были поражены элементы оборудования нефтеналивного терминала, причала сжиженных углеводородных газов и портовая инфраструктура, что повлекло масштабный пожар.

"Военная разведка наращивает ударные санкции по энергетическому сектору государства-агрессора, который непосредственно вовлечен в финансирование войны против Украины", — подчеркнул собеседник ГУР.

Также там отметили, что Таманьский перегрузочный комплекс, оператором которого является "Таманьнефтегаз" — один из крупнейших в Черноморском регионе. Общий объем резервуарного парка нефтепродуктов и сжиженного газа составляет более 1 млн кубических метров.

Напомним, 22 декабря в России поразили истребители Су-30 и Су-27. Приблизительная стоимость самолетов может достигать до 100 миллионов долларов.

Также СБУ поразила подводную лодку РФ в Новороссийске. Субмарина получила критические повреждения и выведена из строя.

пожар Украина дроны терминалы Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
