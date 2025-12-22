Видео
В России поразили истребители Су-30 и Су-27 — детали операции ГУР

В России поразили истребители Су-30 и Су-27 — детали операции ГУР

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 10:41
ГУР Украины уничтожило два российских истребителя Су-30 и Су-27
Российский самолет Су-27. Фото: росСМИ

Главное управление разведки Минобороны Украины провело уникальную операцию в Россию. Удалось поразить истребители Су-30 и Су-27.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в понедельник, 22 декабря.

Поражение российских истребителей Су-30 и Су-27

В ночь на 21 декабря на российском военном аэродроме под Липецком вспыхнул пожар. Известно, что горели два дорогостоящих истребителя Су-30 и Су-27 оккупантов.

"В результате операции ГУР МО Украины, непосредственно реализованной представителем движения сопротивления преступному российскому режиму, оба военных самолета агрессора выведены из строя", — говорится в сообщении.

Приблизительная общая стоимость двух пораженных Россией истребителей, использованных во время агрессии против Украины, может достигать до 100 миллионов долларов.

В ГУР отметили, что российские истребители с бортовыми номерами "12" и "82" удалось сжечь благодаря тщательной подготовке, хладнокровию и профессионализму.

Подготовка операции на аэродроме вблизи Липецка длилась около двух недель.

"Изученные маршрут патрулирования и график смены часовых позволили незаметно проникнуть на военный объект государства-агрессора, поразить российские "сушки" прямо в защитном авиационном ангаре, а затем — беспрепятственно покинуть аэродром", — добавили в ГУР.

Напомним, дроны СБУ нанесли удар по российской авиации во временно оккупированном Крыму. Удалось поразить два истребителя Су-27.

Ранее Украина уничтожила российский самолет А-60 с боевым лазером, а также А-100ЛЛ.

война пожар Украина самолеты ГУР Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
