Україна
У Росії уразили винищувачі Су-30 і Су-27 — деталі операції ГУР

У Росії уразили винищувачі Су-30 і Су-27 — деталі операції ГУР

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 10:41
ГУР України знищила два російські винищувачі Су-30 та Су-27
Російський літак Су-27. Фото: росЗМІ

Головне управління розвідки Міноборони України провело унікальну операцію в Росію. Вдалося уразити винищувачі Су-30 та Су-27.

Про це повідомила пресслужба ГУР у понеділок, 22 грудня.

Ураження російських винищувачів Су-30 та Су-27

У ніч проти 21 грудня на російському військовому аеродромі під Липецьком спалахнула пожежа. Відомо, що горіли два дороговартісні винищувачі Су-30 та Су-27 окупантів.

"Внаслідок операції ГУР МО України, безпосередньо реалізованої  представником руху опору злочинному російському режиму, обидва військові літаки агресора виведені з ладу", — йдеться у повідомленні.

Приблизна загальна вартість двох уражених Росією винищувачів, використаних під час агресії проти України, може сягати до 100 мільйонів доларів.

У ГУР зауважили, що російські винищувачі із бортовими номерами "12" та "82" вдалося спалити завдяки ретельній підготовці, холоднокровності та професіоналізму. 

Підготовка операції на аеродромі поблизу Липецька тривала близько двох тижнів.

"Вивчені маршрут патрулювання та графік зміни вартових дозволили непомітно проникнути на військовий обʼєкт держави-агресора, уразити російські "сушки" прямо у захисному авіаційному ангарі, а потім — безперешкодно залишити аеродром", — додали в ГУР.

Нагадаємо, дрони СБУ завдали удару по російській авіації в тимчасово окупованому Криму. Вдалося уразити два винищувачі Су-27.

Раніше Україна знищила російський літак А-60 з бойовим лазером, а також А-100ЛЛ.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
