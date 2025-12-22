Відео
Головна Армія Українські дрони уразили морський нафтовий термінал в Росії

Українські дрони уразили морський нафтовий термінал в Росії

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 15:37
Таманьнафтогаз — українські дрони уразили нафтовий термінал РФ
Ураження морського нафтового термінала "Таманьнєфтєгаз". Фото: кадр з відео

Українські дрони уразили морський нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" в Краснодарському краю Росії. Внаслідок цього є сильні пошкодження та виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України. 

Читайте також:

Ураження морського нафтового термінала

Джерела повідомили, що у ніч проти 22 грудня ударні БпЛА уразили морський нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" в Краснодарського краю РФ. Відомо, що внаслідок ударів було уражено елементи обладнання нафтоналивного термінала, причалу зріджених вуглеводних газів та портову інфраструктуру, що спричинило масштабну пожежу. 

"Воєнна розвідка нарощує ударні санкції по енергетичному сектору держави-агресора, який безпосередньо залучений до фінансування війни проти України", — підкреслив співрозмовник ГУР. 

Також там зазначили, що Таманьський перевантажувальний комплекс, оператором якого є "Таманьнафтогаз" — один з найбільших у Чорноморському регіоні. Загальний об'єм резервуарного парку нафтопродуктів та зрідженого газу складає понад 1 млн кубічних метрів.

Нагадаємо, 22 грудня в Росії уразили винищувачі Су-30 і Су-27. Приблизна вартість літаків може сягати до 100 мільйонів доларів.

Також СБУ уразила підводний човен РФ у Новоросійську. Субмарина зазнала критичних пошкоджень і виведена з ладу. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
