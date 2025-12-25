Видео
Главная Армия ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по заводу нефтепродуктов РФ

ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по заводу нефтепродуктов РФ

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 18:23
ВСУ ракетами Storm Shadow ударили по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов
Дым в результате удара по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные в четверг, 25 декабря, нанесли удар ракетами воздушного базирования Storm Shadow по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области. В результате атаки были зафиксированы многочисленные взрывы. Сейчас масштабы поражения уточняются.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram.

Читайте также:

Удар ВСУ по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых производителей топлива на юге России и играет важную роль в обеспечении потребностей оккупантов.

Предприятие, в частности, поставляет оккупационным войскам дизельное топливо и авиационный керосин.

Общий объем резервуаров завода составляет более 210 тысяч кубических метров.

"Силы обороны Украины продолжают принимать необходимые меры для подрыва военно-экономического потенциала российских захватчиков и принуждения Российской Федерации к прекращению вооруженной агрессии против Украины", — говорится в сообщении.

null
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в Третьем армейском корпусе показали, как уничтожили китайскую РСЗО, которую использовали оккупанты на Лиманском направлении.

Также недавно украинские воины отбили атаку оккупантов и уничтожили механизированные колонны РФ, которые шли в направлении Доброполья.

война ВСУ Украина Генштаб ВСУ Россия Storm Shadow
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
