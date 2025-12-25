ВСУ ракетами Storm Shadow ударили по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов

ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по заводу нефтепродуктов РФ
Украинские военные в четверг, 25 декабря, нанесли удар ракетами воздушного базирования Storm Shadow по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области. В результате атаки были зафиксированы многочисленные взрывы. Сейчас масштабы поражения уточняются.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram.
Удар ВСУ по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов
Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых производителей топлива на юге России и играет важную роль в обеспечении потребностей оккупантов.
Предприятие, в частности, поставляет оккупационным войскам дизельное топливо и авиационный керосин.
Общий объем резервуаров завода составляет более 210 тысяч кубических метров.
"Силы обороны Украины продолжают принимать необходимые меры для подрыва военно-экономического потенциала российских захватчиков и принуждения Российской Федерации к прекращению вооруженной агрессии против Украины", — говорится в сообщении.
