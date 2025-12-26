Почему ВСУ оставили командный пункт в Гуляйполе — Дмитрий Филатов объяснил

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Командир первого отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов "Перун" объяснил, почему украинские военные покинули командный пункт в Гуляйполе Запорожской области. По его словам, боя не было, а произошло это из-за паники личного состава и небрежных действий командиров. Известно, что в город зашла инфильтрованная группа, которая состояла из трех российских оккупантов.

Об этом Дмитрий Филатов "Перун" сообщил в комментарии "Суспільному" в пятницу, 26 декабря.

ВСУ покинули командный пункт в Гуляйполе

Филатов отметил, что произошел досадный случай с точки зрения организованности охраны командного пункта и действий личного состава.

"Ну и исходя из тех голосовых, что освещены — досадные поступки управления подразделения, побуждение личного состава к оставлению позиций. Это и приводит к таким фатальным последствиям. Инфильтрированная группа в количестве трех военных РФ... вышли банально на шум генератора и начали штурмовать. Соответственно вместо того, чтобы дать отпор, дать достойный бой — КСП было брошено. Те средства, носители информации которые там были — они не уничтожены", — рассказал он.

Гуляйполе на карте боевых действий. Фото: DeepState

По его словам, трое российских оккупантов не имели достаточного подкрепления, поскольку их не поддерживали дроны и артиллерия. Кроме того, противник не имел устойчивой связи со своим командным пунктом.

"Они действуют по своему усмотрению и их задача посеять панику и у них это получилось. Там было достаточно наших бойцов для отражения трех военных РФ", — утверждает "Перун".

Сейчас ситуация в Гуляйполе остается напряженной, в частности из-за небрежных действий командиров.

"Сейчас зашли другие подразделения на тот отрезок и все те направления, где продвигались военные РФ, в настоящее время заблокированы. Остается определенное количество инфильтрированного противника в самом населенном пункте. Для дальнейшего их уничтожения нужно провести некоторые мероприятия. В идеале штурмовые группы должны зачистить город, но две бригады, которые держали там позиции не способны блокировать наступление армии РФ. Они не имеют возможностей даже с полным укомплектованием", — добавил Филатов.

Напомним, 25 декабря российские СМИ распространили информацию, что оккупанты захватили командный пункт в Гуляйполе. В ВСУ отреагировали.

А недавно украинские воины нанесли удар ракетами Storm Shadow по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов.