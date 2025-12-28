Гуляйполе — часть города контролируют россияне

Российский оккупант. Фото: росСМИ

Сейчас часть Гуляйполя в Запорожской области контролируют российские оккупанты. Они проводят штурмовые действия и пытаются завести в город группы закрепления.

Об этом сообщили в Силах обороны Юга 28 декабря.

Реклама

Читайте также:

Какая ситуация в Гуляйполе 28 декабря

В ведомстве рассказали, что ситуация в Гуляйполе сейчас действительно сложная и часть города контролируют российские войска. Отмечается, что они активно проводят штурмовые действия и пытаются завести группы закрепления. Кроме того, враг имеет значительное преимущество в живой силе и вооружении. Так, россияне используют дроны-камикадзе и артиллерию, а также наносят авиаудары КАБами, пытаясь уничтожить позиции украинских военных и вытеснить их из Гуляйполя.

"За сутки, что продолжается, враг почти два десятка раз штурмовал наши позиции в городе, на улицах еще и сейчас идут ожесточенные бои, ведь несколько столкновений не прекращаются в данную минуту", — говорится в сообщении.

Однако украинские подразделения находятся на позициях, проводят оборонительные действия, наносят контрудары и уничтожают вражеские штурмовые группы, нанося армии РФ ощутимые потери. Так, только сегодня россияне потеряли в Гуляйполе три сотни личного состава и 60 единиц техники и вооружения.

В Силах обороны Юга заявили, что сейчас ситуация в Гуляйполе тяжелая, но пока россияне не имеют полного контроля над этим населенным пунктом.

Что происходит в Степногорске

Также в ведомстве рассказали о ситуации в Степногорске. Украинские подразделения там ведут оборонительные действия, а оккупанты пытаются инфильтроваться по главной дороге, которая ведет в поселок. За него тоже идут ожесточенные бои, но часть населенного пункта находится под контролем украинских защитников.

"Заявления Путина и доклады Герасимова по Гуляйполю и Степногорску — напоминают ситуацию с Купянском, который они "захватывали" уже несколько раз. Поспешность таких "блиц-кригов" обусловлена предстоящей встречей президентов Украины и США, которая должна состояться в ближайшее время", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее высшее руководство РФ доложило Путину о "захвате" Гуляйполя и Мирнограда. В Генштабе ВСУ опровергли эту информацию.

В то же время Кирилл Буданов назвал ключевую задачу РФ на фронте в 2026 году. По его словам, оккупанты хотят полностью захватить Донбасс и Запорожье.