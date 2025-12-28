Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Часть Гуляйполя под контролем РФ — детали от военных

Часть Гуляйполя под контролем РФ — детали от военных

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 18:27
Гуляйполе — часть города контролируют россияне
Российский оккупант. Фото: росСМИ

Сейчас часть Гуляйполя в Запорожской области контролируют российские оккупанты. Они проводят штурмовые действия и пытаются завести в город группы закрепления.

Об этом сообщили в Силах обороны Юга 28 декабря.

Реклама
Читайте также:

Какая ситуация в Гуляйполе 28 декабря

В ведомстве рассказали, что ситуация в Гуляйполе сейчас действительно сложная и часть города контролируют российские войска. Отмечается, что они активно проводят штурмовые действия и пытаются завести группы закрепления. Кроме того, враг имеет значительное преимущество в живой силе и вооружении. Так, россияне используют дроны-камикадзе и артиллерию, а также наносят авиаудары КАБами, пытаясь уничтожить позиции украинских военных и вытеснить их из Гуляйполя.

"За сутки, что продолжается, враг почти два десятка раз штурмовал наши позиции в городе, на улицах еще и сейчас идут ожесточенные бои, ведь несколько столкновений не прекращаются в данную минуту", — говорится в сообщении.

Однако украинские подразделения находятся на позициях, проводят оборонительные действия, наносят контрудары и уничтожают вражеские штурмовые группы, нанося армии РФ ощутимые потери. Так, только сегодня россияне потеряли в Гуляйполе три сотни личного состава и 60 единиц техники и вооружения.

В Силах обороны Юга заявили, что сейчас ситуация в Гуляйполе тяжелая, но пока россияне не имеют полного контроля над этим населенным пунктом.

Что происходит в Степногорске

Также в ведомстве рассказали о ситуации в Степногорске. Украинские подразделения там ведут оборонительные действия, а оккупанты пытаются инфильтроваться по главной дороге, которая ведет в поселок. За него тоже идут ожесточенные бои, но часть населенного пункта находится под контролем украинских защитников.

"Заявления Путина и доклады Герасимова по Гуляйполю и Степногорску — напоминают ситуацию с Купянском, который они "захватывали" уже несколько раз. Поспешность таких "блиц-кригов" обусловлена предстоящей встречей президентов Украины и США, которая должна состояться в ближайшее время", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее высшее руководство РФ доложило Путину о "захвате" Гуляйполя и Мирнограда. В Генштабе ВСУ опровергли эту информацию.

В то же время Кирилл Буданов назвал ключевую задачу РФ на фронте в 2026 году. По его словам, оккупанты хотят полностью захватить Донбасс и Запорожье.

Запорожская область оккупация война в Украине Россия фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации